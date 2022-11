Hai capito chi è Mario Marini padre di Valeria Marini?

Mario Marini è un padre amatissimo e il marito di Valeria Marini, una famosa attrice italiana. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lui…

Valeria Marini, showgirl da oltre 20 anni, ha perso il padre Mario Marini nel 2014. L’evento ha rappresentato una grave perdita per la starlette, che ne ha parlato in più occasioni davanti alle telecamere dopo la sua scomparsa. Siamo andati alla scoperta di tutto ciò che è emerso su di lui, dal rapporto con la figlia ai membri della sua famiglia…

Chi era Mario Marini e dove viveva?

Nel 2014, Mario Marini, padre dell’attrice italiana Valeria Marini, si è spento all’età di 82 anni. La figlia lo ha ricordato durante le interviste sulla sua vita privata in TV. Il signor Marini che viveva a Vignanello, in provincia di Viterbo, dove si sono svolti i suoi funerali.

La vita privata di Mario Marini

Mario Marini è stato sposato con Gianna Orrù, dalla quale ha avuto tre figli: Valeria Marini, Claudia e Fabio Marini. Valeria chiama suo padre “papà” e sono molto legati. Da bambina era soprannominata “Lolly” dal padre.

“Papà Mario è il nostro angelo e ci manca tanto“. Questo il ritratto fatto da Valeria Marini durante la sua intervista rilasciata a Caterina Balivo, nel 2019. “Ci vedevamo molto poco perché lui abitava nella sua tenuta a Vignanello che ancora c’è, la cura mio fratello, è perfetta”.

Al GF Vip, Valeria Marini aveva raccontato così uno scorcio della sua vita privata e della sua storia familiare: “Sono figlia di genitori separati da quando avevo 7 anni. Sono cresciuta con mia madre, ma mio padre mi è sempre mancato. Ero la sua preferita ma alla fine non l’ho vissuto fino in fondo. All’inizio non voleva che facessi spettacolo, voleva che studiassi. Poi, quando sono diventata Valeria Marini, è cambiato. A me piace il mio cognome perché mi ricorda lui“.