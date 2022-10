Hai capito chi è Guillermo Mariotto? Età, biografia, malattia, ha una moglie o un compagno?

Guillermo Mariotto, famoso stilista e personaggio televisivo, è nato a Caracas, in Venezuela, il 13 aprile 1966. Sua madre è venezuelana e suo padre italiano. Dopo essersi diplomato al California College of Arts and Craft di San Francisco, Guillermo Mariotto ha viaggiato in tutto il mondo ed è arrivato a Milano, dove ha iniziato a lavorare con importanti marchi di moda come Dolce&Gabbana e Krizia.

Ha esperienza nel mondo dello spettacolo e della moda. Ad esempio, Guillermo Dell’Acqua è stato giudice di Miss Italia dal 2007 al 2010. È stato anche ospite di Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci tra il 2005 e il 2011. In un’intervista rilasciata a Di Più, ha parlato della sua battaglia contro la malattia: “Alla nascita una milza più grande degli altri organi e questo mi ha portato a rischiare la vita. Quando i medici se ne accorsero, mi portarono in ospedale: mia madre piangeva e mia nonna le diceva che sarebbe andato tutto bene”.

Ha una moglie o un compagno?

Non si è mai sposato, non perché sia ​​scapolo ma perché è gay. In passato ha avuto un compagno, ma non è noto se lo stilista sia attualmente legato sentimentalmente. Ecco il pensiero sulle unioni civili: “Credo che l’amore non abbia confini: tutti gli esseri umani, in loro orientamento sessuale, hanno gli stessi diritti”.