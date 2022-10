Hai capito chi è Ilaria D’Amico? Età, biografia, altezza, sorella, marito, figli e Gigi Buffon

La moglie di Gianluigi Buffon, Ilaria D’Amico, è una nota giornalista sportiva e conduttrice di programmi calcistici dal 2003 a SKY Sport. È la compagna del calciatore Gianluigi Buffon e ha due figli: uno dal precedente compagno e uno da Buffon. È stata critica per il suo coinvolgimento con figure maschili di spicco dello sport, tra cui altri giocatori e dirigenti.

Chi è Ilaria D’Amico?

Nome : Ilaria D’Amico

: Ilaria D’Amico Età : 48 anni

: 48 anni Segno Zodiacale : Vergine

: Vergine Data di nascita : 30 Agosto 1973

: 30 Agosto 1973 Luogo di nascita : Roma

: Roma Professione: Giornalista

Giornalista Altezza : 170 cm

: 170 cm Peso : 55 kg

: 55 kg Tatuaggi : Ilaria D’Amico non ha tatuaggi

: Ilaria D’Amico non ha tatuaggi Profilo Instagram ufficiale: @ilariadamico_real

Biografia

Ilaria D’amico è nata a Roma dove vive con il marito, il calciatore Gigi Buffon, ei due figli. Ha studiato all’Università La Sapienza di Roma, ma non ha completato la laurea. Ha invece abbandonato gli studi dopo quattro esami per poter partecipare al programma di Enzo Arbore La Giostra del Gol su Rai International. Questa opportunità le ha permesso di entrare nel mondo dello spettacolo come giornalista pubblicista e di condurre programmi per gli sportivi europei ei Mondiali di calcio su Rai International. Da allora si è trasferita su Rai Tre ed è diventata attivista per conto dell’Organizzazione Oxam International e per altre cause umanitarie. È anche ambasciatrice dell’Italia in materia di diritti civili.

La sorella maggiore di Ilaria D’Amico, Catia, è morta alla fine del 2020 per una malattia terminale. La conduttrice di “Verissimo” Silvia Toffanin ha chiesto a Ilaria il dolore e il carattere che Catia le ha dato fino alla fine in una puntata andata in onda nel settembre 2022.

Lavoro e Carriera

Ilaria D’amico è un’amata giornalista sportiva che lavora come conduttrice televisiva di calcistici. Tra le sue colleghe figurano Mia Ceran, Diletta Leotta, Mikaela Calcagno ed Eleonora Boi. Nel 1998 ha condotto un programma sui Mondiali di calcio e nel 2000 ha condotto la copertura dei Campionati europei; entrambi gli eventi si sono svolti rispettivamente in Francia e in Belgio/Paesi Bassi. Nel 2001 passa a Rai Tre e inizia a iniziaremo bene estate; segue poi i Mondiali di calcio del 2002 in Giappone e Corea del Sud. Nel 2003 è passata a Sky Italia dove ha iniziato a condurre programmi di approfondimento sulle squadre di calcio di Serie A; Poco dopo ha realizzato un’importante intervista al presidente libico Muammar Gheddafi in occasione degli episodi di violenza che hanno interessato.

Ilaria D’Amico e Gigi Buffon

Ilaria D’amico e Gigi Buffon sono una coppia dal 2013, quando hanno avuto il loro primo figlio, Leopoldo Mattia. La loro relazione sarebbe iniziato quando il calciatore era ancora sposato con Alena Seredova, ma la notizia non è mai stata confermata. Entrambi i figli di Ilaria sono nati da relazioni precedenti: Pietro con Rocco Attisani e Lucia con Andrea Di Nardo.