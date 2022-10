Hai capito chi è l’ex marito di Marta Flavi? Maurizio Costanzo nel suo passato

Da conduttrice a concorrente, Marta Flavi ha ricoperto molti ruoli nella sua carriera. Ha iniziato come conduttrice di Agenzia Matrimoniale, che ha debuttato su Canale 5 nel 1990. Ora è una concorrente di Ballando con le Stelle 2022, condotto da Milly Carlucci.

Chi è Marta Flavi?

Nome : Marta Caterina Fiorentino

: Marta Caterina Fiorentino Nome d’arte : Marta Flavi

: Marta Flavi Età : 71 anni

: 71 anni Data di nascita : 9 aprile 1951

: 9 aprile 1951 Luogo di nascita : Roma

: Roma Segno Zodiacale : Ariete

: Ariete Professione : conduttrice

: conduttrice Peso : 60 Kg

: 60 Kg Altezza : 160 cm

: 160 cm Tatuaggi : nessuno

: nessuno Profilo Instagram Ufficiale: @ martaflaviofficial

Quando Marta Flavi è nata a Roma il 9 aprile 1951, non immaginava che la sua vita sarebbe trascorsa con il volto davanti alla telecamera. È una popolare conduttrice televisiva e ballerina dagli anni ’90, quando era sposata con Maurizio Costanzo, un noto conduttore televisivo. Dopo la sua morte, ha scritto un libro su di lui e ha condotto un programma radiofonico notturno. Ora parteciperà come concorrente al programma di Rai 1 Ballando con le Stelle.

Marta Flavi ha sposato Maurizio Costanzo nel 1989, ma il loro matrimonio è finito dopo un solo anno perché Costanzo aveva una relazione con la conduttrice televisiva Maria De Filippi. Flavi rimase scioccata dal tradimento e lo denunciò alla polizia, ma alla fine perdonò sia Costanzo che Filippi.

Marito e Figli

Marta Flavi è stata molto riservata sulle sue relazioni sentimentali. Recentemente ha annunciato in un’intervista di essere innamorata di un notaio di Milano, Pierpaolo, ma al momento non è chiaro se la relazione sia in corso o meno. In un’intervista Marta ha dichiarato che il suo unico rammarico è quello di non aver avuto figli e di non esserci riuscito nonostante i tentativi.