Hai capito chi è Marino Bartoletti? Età, carriera, moglie, figli e vita privata

Marino Barteletti è un noto scrittore e giornalista italiano. Questo articolo illustra le principali tappe della sua vita e della sua carriera, compresi i suoi successi come conduttore e creatore televisivo.

Qual è la vera storia di Marino Bartoletti?

Marino Bartoletti è nato a Forlì il 30 gennaio 1949, quindi ha 72 anni. Dopo aver terminato gli studi, ha studiato Giurisprudenza e poi ha iniziato a lavorare come giornalista presso Il Resto del Carlino. La sua carriera ha attraversato numerosi ruoli. Alla radio e in televisione è noto per aver condotto trasmissioni come la Domenica sportiva e Quelli che il calcio, che si occupano prevalentemente di sport. Tuttavia, negli ultimi tempi, Marino si è impegnato anche in politica, non solo in televisione.

Nel 2004, Bartoletti si è candidato a sindaco nella sua città natale, Forlì. Aveva fondato una propria lista politica, Viva Forlì, ma la sua ambizione non ha avuto successo ed è stato sconfitto alle elezioni. Pur avendo fatto parte dell’opposizione in consiglio comunale per alcuni anni, fino al 2007, attualmente è direttore di Bike Media. È presidente dell’Associazione Italiana Città della Bicicletta e membro del consiglio di amministrazione di MilanoSport. Inoltre, Marino Bartoletti è consulente editoriale per i social media di Enel, con particolare attenzione all’intrattenimento e alle attività sportive.

La vita privata del noto giornalista italiano Marino Bartoletti è stata molto soddisfacente perché si è legato a Carla Brunelli. Si ritiene che la loro sia stata un’unione molto felice e che da quel beato amore siano nate due figlie, Cristina e Caterina. Purtroppo, nel 2016, Marino è stato crudelmente separato dalla sua amata quando questa è venuta a mancare. Non si sa se abbia avuto relazioni con altre donne dopo la fine dell’allegra storia d’amore e la sua tragica conclusione.