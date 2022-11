Hai capito chi è Marta Flavi? Età, figli, marito, età, curiosità e Ballando con le stelle

Marta Flavi è nata a Roma il 9 aprile 1951. Oggi ha 71 anni. Nel 1989 Marta Flavi ha sposato il giornalista Maurizio Costanzo. I due si sono separati nel 1990 e hanno divorziato nel 1994. Non hanno avuto figli. Oggi Marta Flavi ha da tempo una relazione con un uomo che, secondo le indiscrezioni, è un noto notaio di nome Pierluigi.

Biografia

Marta Flavi (nata a Milano nel 1960) ha goduto di popolarità nella prima metà degli anni ’90 come conduttrice dell’Agenzia matrimoniale su Canale 5. Suo fratello, il chitarrista jazz Umberto Fiorentino, è stato in passato membro del gruppo Lingomania. Dopo una lunga assenza dalla TV, nell’autunno del 2022 ha partecipato come concorrente alla diciassettesima edizione di Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci; è stata eliminata alla seconda puntata.

È noto al pubblico che la terza moglie di Costanzo era la sua compagna di ballo a Ballando con le stelle. A creare scalpore e pettegolezzi è stata la coincidenza di orario e giorno per la scelta di mandare in onda Ballando con le stelle.

In realtà, il programma viene trasmesso parallelamente ad Amici da Maria de Filippi, attuale moglie di Maurizio. Molti si sono chiesti se il programma sia un “dispetto” a Maria, o se stia cercando di farle concorrenza. Accuse e illazioni sulla conduttrice Milly Carlucci hanno tempestato i social network e le riviste di gossip. Tuttavia, a rassicurarci è proprio la professionalità della stessa Milly:

“Non mi faccia ridere, questo no. Marta Flavi è una concorrente speciale. Ha una grazia, una eleganza innata, incredibile. D’altri tempi”.

Con le dichiarazioni di Marta Flavi su come intende affrontare la competizione e la sfida di Ballando, non resta che attendere ulteriori notizie prima o dopo l’8 ottobre. Marta Flavi sarà accompagnata sulla pista da ballo dal ballerino siciliano Simone Arena: lo testimonia un freschissimo post su Instagram che li ritrae insieme. Ecco la didascalia scritta dal professionista:

“Vi presento la Mia Allieva futura BALLERINA per questa nuova edizione di @ballandoconlestelle

Lei è la mia nuovissima amica ed è la mitica @martaflaviofficial 😊

Marta mi ha detto che non partiamo avvantaggiati perché lei non ha mai mosso un singolo passo di ballo nella sua vita ma che ci metterà tutta se stessa per imparare e farà del suo meglio 😊

Speriamo di ricevere il vostro supporto 💪

Ci vediamo prestissimo nella pista di Ballando.”

Marta Flavio? Marta Fiorentino, nata il 9 aprile 1951 a Roma, oggi ha 71 anni. Il periodo di maggior successo e picco per la conduttrice televisiva è stato quello degli anni ’90, grazie al suo seguitissimo talk show pomeridiano: Agenzia matrimoniale, in onda su Canale 5 (dal 1989 al 1995) e su Rete4 (nel 1995). A produrre il programma era l’allora marito: Maurizio Costanzo. Il successo del programma l’ha portata a condurre due spin-off ea diventare un’icona del talk show romantico in cui si parla di amore, coppie, gossip e appuntamenti.