Hai capito chi è Marta Maria Erriquez? Età, fidanzata e vita privata dell’allieva del Collegio 7

Marta Maria Erriquez sarà il volto della prossima edizione de Il Collegio 7, che inizia in gioco ad andare in onda il 18 ottobre 2022 su Rai 2. La 16enne originaria di Venaria reale ha scelto di mettersi a proprio agio e di affrontare le sue difficoltà a testa alta. Cosa sappiamo della giovane? Marta Maria Erriquez ha 16 anni ed è di Venaria reale, in provincia di Torino.

Il suo sport preferito è il calcio, studia per diventare barista e il suo sogno è partire per l’America. Mescola le emozioni e le piace lavorare con i drink e la miscelazione perché sta a contatto con le persone. Non ama definirsi, ma sta ancora cercando di scoprire la sua identità di genere”.

Indossa abiti spesso troppo grandi e ammette persino di averli rubati al fratello. Ma questo non definisce il suo essere femmina o maschio. È la prossima studentessa de Il Collegio 7 e spera di combattere le sue battaglie, esponendosi pienamente sulle sue emozioni e sui suoi problemi. La settima stagione andrà in onda da martedì 18 ottobre 2022 su Rai 2.

Marta Maria Erriquez è un’allieva de Il Collegio 7

Marta Maria Erriquez è una delle venti studentesse che saranno protagoniste de Il Collegio 7, il romanzo di Alessio Roffi che sarà pubblicato da Einaudi nel 2011. Il tema di questa settima edizione sarà il 1958, un anno che risente ancora delle conseguenze della Seconda guerra mondiale , e Roffi ha scelto Anagni come ambientazione del suo romanzo.

Tutto ciò che accadrà all’interno del Convitto Nazionale Regina Madre, dove gli studenti saranno ospitati, sarà raccontato dalla voce narrante. Quest’anno è cambiata e sarà quella di Nino Frassica. Ci saranno undici maschi e nove femmine di cui conosciamo già i nomi: Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius, Alessia Abruscia, Damiano Severoni, Samuel Rosica, Gabriel Renis e Mattia Patane.