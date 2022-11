Hai capito chi è Martina Imarisio Neviani figlia di Nek

Volete scoprire chi è Martina Imarisio Neviani e perché ha due cognomi? Continuate a leggere per saperne di più.

Martina Imarisio Neviani è il nome della figlia di Patrizia Vacondio, che la moglie di Nek ha avuto da una precedente relazione prima del grande amore con l’artista. A testimonianza del grande amore che la lega a lui, utilizza anche il suo cognome per firmarsi sui social media (il cantante si chiama infatti Filippo Neviani), oltre a quello del padre biologico (il vero nome del cantante è infatti Filippo Neviani). Scopriamo la sua biografia e il legame “110 e lode” con l’idolo di milioni di italiani…

Chi è Martina Imarisio Neviani e dove vive?

Il profilo della fotografa di Instagram Martina Imarisio Neviani, splendida e studiosa figlia di Nek che ha stregato tutti con il suo sorriso, suona musica in stile “Questo account è privato”. Nonostante il fatto che questo account sia privato, possiamo dare un’occhiata alla sua biografia dalle parole della cantante stessa. Non è il figlio biologico di Filippo Neviani (è stata concepita dal precedente compagno di Patrizia Vacondio), eppure hanno un legame fantastico che va oltre i legami di sangue.

Alla sua seconda carriera universitaria (conseguimento di 110 e lode nel luglio 2020, laurea in Economia e Politiche Europee), Martina è lontana anni luce dal mondo dello spettacolo. Nek ha postato una sua foto per farle gli auguri e il suo sorriso, nonostante le migliaia di cuori che il suo sorriso potrebbe infiammare, è bastato a illuminare i cuori delle persone. Non si sa se viva a Sassuole, dove vive Nek, o altrove. Ha una sorella, Beatrice Neviani, figlia naturale del cantante e nata dal matrimonio con Patrizia Vacondio, che è sua sorella.

La vita privata di Martina Imarisio Neviani

Non si sa cosa ci sia di privato nella vita di Martina Imarisio Neviani. Sappiamo solo che è profondamente legata alle sue origini (ha mantenuto il cognome del padre biologico) e a Nek (si firma anche con il suo). Questo indica che è dedita allo studio, oltre che alla nota passione di Nek.

Martina Imarisio Neviani e Nek

Filippo Neviani ha pensato bene di inviare un messaggio speciale a Martina Imarisio e Nek nel giorno della sua laurea. L’artista ha espresso il suo apprezzamento per il suo lavoro in un post su Instagram che ha attirato una quantità spropositata di like e commenti da parte di fan e colleghi. “Hai realizzato un certificato di laurea straordinario, che ci ha fatto impazzire con la tua presentazione e hai ricevuto le congratulazioni di tutta la giuria, che ti ha elogiato molto favorevolmente. Hai dedicato tutta la tua vita all’apprendimento e ora ti meriti questo successo, il secondo 110 e lode della tua carriera universitaria. Sei la “scintilla rivoluzionaria”. Lo sei sempre stato. E siamo orgogliosi dell’individuo che diventerai”.