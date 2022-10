Hai capito chi è Massimiliano Gallo? Età, dove e quando è nato, vita privata, moglie Anna, ex moglie, figli, padre e Vincenzo Malinconico

Massimiliano Gallo è un volto noto al pubblico italiano. Ha recitato in numerosi film e serie televisive di successo, tra cui Vincenzo Malinconico, un avvocato di scarso successo nella nuova fiction della rete ammiraglia di Rai 1. Conosciamolo meglio.

Massimiliano Gallo è un volto abbastanza noto al pubblico italiano. È apparso spesso in film e serie televisive di successo. Suo padre era il famoso cantante napoletano Nunzio Gallo e sua madre era la famosa attrice Bianca Maria Varriale, che ha recitato con Gallo anche in alcune popolari serie televisive RAI per bambini. Una famiglia dedita allo spettacolo, Gallo inizia la sua carriera teatrale all’età di cinque anni, mentre dieci anni dopo è già protagonista di alcune popolari serie televisive RAI per bambini.

Massimiliano Gallo (nato il 19 giugno 1968) è un attore. È nato a Napoli sotto il segno zodiacale dei Gemelli. L’attore ha una bella relazione sentimentale con l’attrice e modella brasiliana Shalana Santana da diversi anni. I due si sono conosciuti a Napoli nel 2011, quando lei è arrivata in Italia con il suo ex compagno, il dentista napoletano Alessandro Lukacs – con cui ha avuto un figlio – tra gli altri ex inquilini della seconda edizione del Grande Fratello, sfrattati quell’anno. In passato, l’attore napoletano è stato sposato con Anna – di cui non si hanno informazioni se non che è lontana dal mondo dello spettacolo – con cui ha avuto una figlia di nome Giulia il 4 gennaio 2003.

Chi è il padre famoso di Massimiliano Gallo?

Nunzio Gallo è stato un nome importante della musica italiana, una voce indimenticabile e inconfondibile. Avete mai sentito parlare di lui? Stiamo parlando di un personaggio che ha contribuito a scrivere la storia della musica in Italia, un artista che è rimasto nel cuore del grande pubblico. Ricordate la famosa canzone Mamma, vincitrice di Canzonissima 1956? Bene: è stato uno dei suoi grandi successi che è rimasto indelebile nella memoria collettiva. Negli anni della sua carriera nel mondo dello spettacolo, Nunzio Gallo ha dimostrato di essere un grande interprete, non solo musicale ma anche cinematografico. Tra i film in cui ha recitato ricordiamo Malafemmena, regia di Armando Fizzarotti (1957), Così parlò Bellavista, regia di Luciano De Crescenzo (1984), Pacco doppio pacco e contropaccotto, regia di Nanni Loy (1993). Nel 1959 Nunzio Gallo ha sposato l’attrice Bianca Maria Varriale, dal cui matrimonio sono nati quattro figli: Jerry Gallo, Gianfranco Gallo, Loredana Gallo e Massimiliano Gallo, il protagonista della fiction di Rai 1 Vincenzo Malinconico, avvocato d’insuccesso.

Gianfranco Gallo, il maggiore dei fratelli di Massimiliano, ha seguito le orme sue e del padre nel mondo dello spettacolo e della recitazione. Dopo aver debuttato al cinema nel 1979 con Lo scugnizzo, diretto da Alfonso Brescia, è apparso in molti altri film, tra cui Fortapàsc (2009), diretto da Marco Risi. In televisione ha partecipato a diverse serie di successo, come Un posto al sole (2003), Don Matteo (2014), Gomorra – La serie (2016) e Squadra mobile (2017). Massimiliano Gallo è anche lo zio dell’attore Gianluca Di Gennaro. Nel 1988, insieme ai due fratelli, Massimiliano e Gianfranco ha fondato la Compagnia Gallo; questa compagnia teatrale italiana ha prodotto diversi spettacoli di successo fin dalla sua nascita.

Massimiliano Gallo ha fatto parte del cast di molte popolari serie televisive, tra cui I Bastardi di Pizzofalcone , in onda dal 2017 su Rai 1 e giunta alla terza edizione. Massimiliano Gallo interpreta il ruolo del Commisario Palma, un vice questore dalla vita piuttosto complicata che deve risollevare le sorti di un commissariato napoletano caduto in disgrazia per varie vicende e con molti scheletri nell’armadio. Recentemente, un grande successo di critica e di pubblico è arrivato per lui con l’interpretazione del marito di Imma Tataranni nell’omonima serie andata in onda per due stagioni consecutive al fianco di Vanessa Scalera; il suo ruolo più recente lo vedremo nel palinsesto autunnale di Rai 1 come Vincenzo Malinconico – un avvocato di scarso successo.