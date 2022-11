Hai capito chi è Michela Daglio moglie di Claudio Lauretta

Dietro i suoi successi c’è sempre la mano della moglie Michela Daglio: è lei l’ispirazione di Claudio Lauretta.

Michela Daglio è sempre stata al fianco del marito Claudio Lauretta. Innamorata e solidale, non si è mai persa una sua esibizione come imitatrice e comica, entrando a far parte della giuria di Tale e quale show nel 2021.

La biografia e la carriera di Michela Daglio

Della vita privata di Michela Daglio si sa molto poco. È nata e cresciuta da qualche parte in Italia, ma non si sa esattamente quando e dove. Dal suo profilo Instagram conosciamo alcune delle sue più grandi passioni, come i viaggi, la cucina e il grande amore che la lega alla sua famiglia e, in particolare, al figlio Martino. Spesso insieme al marito e al figlio negli scatti su Instagram, Michela ha condiviso sui social anche alcuni momenti felici della sua vita privata insieme a noti personaggi del mondo dello spettacolo come Liliana De Curtis e Barbara De Rossi.

Nata e cresciuta a Novi Ligure, è sposata con Claudio Lauretta, che è un grande appassionato di musica e suona la chitarra. Quest’ultimo è anche imitatore e ha lavorato in molti programmi televisivi di Rai e Mediaset. È stato concorrente di La sai l’ultima? e Italia’s got talent, e ha fatto parte del cast di Paperissima sprint, Markette, Colorado, Chiambretti night e Zelig. Da diversi anni conduce Striscia la notizia e dal 2021 fa parte della giuria di Tale e quale show su Rai 1. Ama la corsa, ama i gatti e ha viaggiato molto con la moglie.