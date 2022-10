Hai capito chi è Moreno Porcu? Età, biografia, fidanzato, vita privata e Ballando con le Stelle

Moreno Porcu è un ballerino cagliaritano di 34 anni che ha vinto due titoli nazionali come campione italiano di ballo latino-americano. Porcu è una delle nuove stelle di Ballando con le Stelle 2022, diretto da Milly Carlucci.

Chi è Moreno Porcu?

Nome : Moreno Porcu

: Moreno Porcu Età: 33 anni

33 anni Dat a di nascita: 15 novembre 1988

15 novembre 1988 Luogo di nascita : Cagliari

: Cagliari Segno Zodiacale: Scorpione

Scorpione Professione : Ballerino, coreografo e istruttore

: Ballerino, coreografo e istruttore Peso: sconosciuto

sconosciuto Altezza: sconosciuta

sconosciuta Tatuaggi: il segno dell’infinito sul collo, con il suo nome e quello della sorella Giorgia (che ha lo stesso tatuaggio)

il segno dell’infinito sul collo, con il suo nome e quello della sorella Giorgia (che ha lo stesso tatuaggio) Profilo Instagram Ufficiale: @morenoporcu

Biografia

Moreno Porcu è nato a Cagliari il 15 novembre 1988. Da giovane si innamora della danza e inizia a gareggiare nel 2003. Moreno Porcu ha sempre ballato nel corso della sua professione, alternandosi come istruttore di danza e fitness, animatore e persino istruttore di zumba. Poiché Moreno Porcu non partecipa a gare di ballo da cinque anni, vuole tornare sul palco di Ballando con le stelle nel 2022. Nel 2003 Moreno Porcu ha vinto le sue prime gare di ballo, dando inizio alla sua carriera. Nel corso della sua carriera ha conquistato due primati nazionali nella danza latina, oltre ai corpi di ballo Brendan Cole Live e Burn the Floor. Oltre a essere un istruttore di fitness e danza e un animatore e istruttore di zumba, è stato anche un istruttore di fitness e danza attiva. Dal 2022, Moreno Porcu è uno dei nuovi maestri di Ballando con le stelle.

Moreno Porcu Maestro di Ballando con le Stelle 2022

Il ballerino Moreno Porcu è uno dei nuovi maestri di ballo di Ballando con le Stelle 2022, e ballerà per la prima volta nella storia con Alex di Giorgio. Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto formano la giuria (con Rossella Erra a capo della giuria popolare, affiancata dagli ex maestri di ballo Simone di Pasquale e Sara di Vaira).

Vita Privata

Moreno Porcu è dichiaratamente gay ma non si hanno informazioni circa il suo status sentimentale attuale. Non sappiamo infatti se Moreno sia fidanzato o meno.