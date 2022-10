Hai capito chi è Nadia Cocconcelli moglie di Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri

Nadia Cocconcelli è la moglie di Angelo Sotgiu, uno dei principali del gruppo musicale I Ricchi e Poveri. Angelo ha conosciuto Angela Pellico durante l’adolescenza e ha avuto con lei un’appassionata storia d’amore, ma come tutti sappiamo ha poi sposato un’altra ragazza del gruppo, Nadia. Ma chi è e come ha conosciuto Angelo?

Nadia Cocconcelli, chi è la moglie di Angelo Sotgiu

Dal 1982 Angelo e Nadia sono sposati e oggi festeggiano 40 anni di matrimonio. I due non si sono mai lasciati e sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Hanno sempre voluto vivere lontano dai riflettori e si tengono ben lontani dal mondo del gossip. Sembra che Nadia sia entrata nella vita di Angelo dopo che quest’ultimo ha chiuso la sua relazione con Angela Brambati, anche lei membro del gruppo musicale. Comunque, Nadia e Angelo hanno avuto anche due figli, Elena e Daniele. Non si sa molto della sua vita privata perché Nadia è sempre stata una donna molto riservata, apparendo raramente in pubblico.

Angelo Sotgiu e Nadia Cocconcelli si sono sposati nel 1976. I due si erano conosciuti sul set del progetto Teatro Music Hall di Pippo Baudo, uno spettacolo itinerante in cui si esibivano anche i Ricchi e Poveri. La coppia ha fatto la sua prima apparizione pubblica nella trasmissione Foto di gruppo, ma all’epoca non sembravano avere una relazione sentimentale. Dopo un lungo fidanzamento, Sotgiu chiese a Nadia di sposarlo, che accettò la proposta e divenne sua moglie.