Hai capito chi è Angelo Sotgiu dei Ricchi e poveri? Età, carriera, moglie e figli

Dall’intensa e magnifica carriera alla vita privata del “biondo” dei Ricchi e Poveri, Angelo Sotgiu!

Angelo Sotgiu è il volto dei Ricchi e Poveri da oltre quattro decenni, fin dalla nascita del gruppo. Canta al fianco di Angela Brambati, entrata nel gruppo nel 1981. Marina Occhiena ha lasciato il gruppo nel 1981 e Franco Gatti nel 2016. Ancora oggi, la voce di Angelo è riconoscibile da molti italiani. Scopriamo di più su di lui!

Chi è Angelo Sotgiu: la biografia

Angelo Branduardi è nato il 22 febbraio 1946 a Trinità d’Agultu e Vignola, in provincia di Sassari. La sua carriera artistica decolla nel 1964, quando forma con Franco Gatti un gruppo musicale chiamato Jets. Dopo aver conosciuto Marina e Angela e aver ricevuto il consiglio del cantautore italiano Francofano, che consigliò loro di chiamare il gruppo I Ricchi e Poveri, Branduardi il successo nel 1968. Nel corso della sua carriera ha venduto oltre 22 milioni di copie dei suoi album.

In una lunga carriera mezzo secolo, Franco e Angela hanno partecipato a diversi programmi televisivi e si sono esibiti in tournée internazionali, conquistando soprattutto il pubblico dell’Europa dell’Est. Hanno festeggiato i 50 anni di carriera con il concerto speciale Ricchi e Poveri: 50 anni di successi nel 2018. E non finisce qui! Il 5 febbraio 2020 tornano scaletta con i Ricchi e Poveri al completo per celebrare il 50° anniversario della canzone La prima cosa bella. Nell’ottobre del 2022, Franco Gatti viene a mancare.

Chi è la moglie di Angelo Sotgiu?

La vita privata di Angelo Sotgiu non è stata del tutto segreta: sappiamo che è felicemente sposato dal 1982 con Nadia Cocconcelli, quale dalla ha avuto due figli, Elena e Daniele. Tuttavia, non si sa molto sulla residenza della coppia o sul patrimonio di Angelo.