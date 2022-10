Hai capito chi è Marcello Brocherel ex marito Angela Brambati? Tradimento con Marina Occhiena

La storia d’amore tra Marcello Brocherel e Angela Brambati è stata molto discussa in passato, complici rivelazioni arrivate solo anni dopo. I due ex coniugi si sono amati per anni, lui albergatore di Aosta e lei famosa voce dei Ricchi e Poveri. L’arrivo dell’uomo nella vita della “brunetta” sconvolse le cose per i suoi colleghi, portando una clamorosa spaccatura all’interno del loro gruppo… La data simbolica è il 1981. Alla vigilia del Festival di Sanremo, Angela Brambati scopre che il marito Marcello Brocherel la tradisce con Marina Occhiena, una loro amica dei Ricchi e Poveri. Una volta tenuto nascosto all’epoca, ma divenuto di dominio pubblico anni dopo. Fu una vera e propria tempesta per il loro gruppo, tanto da spingere Angela Brambati ad abbandonarli…

MARCELLO BROCHEREL, L’EX MARITO DI ANGELA BRAMBATI

In una recente intervista a Oggi, Angela Brambati ha scelto la volta in cui ha trovato le scarpe del fidanzato nel suo letto. “Ho una natura che perdona”, ha detto. “Una, due, tre posso volte perdonare; ma dopo diventa un po’ faticoso. E poi hanno iniziato a fare cose senza farsi notare. Non tollero le cose sporche”. Marina Occhiena fu licenziata da Ricchi e Poveri con una buona uscita: sia per i successi del gruppo sia per aver mantenuto il segreto sul tradimento di Marcello Brocherel. La situazione si è surriscaldata qualche tempo dopo, con l’ex marito della cantante che ha deciso di rivolgersi al tribunale per toglierle il figlio Luca. Secondo molti, si è trattato di una mossa dettata dalla regia della stessa Marina Occhiena. Per fortuna tutto si risolve in pace e serenità,