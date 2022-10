Hai capito chi è Paola Rossi fidanzata di Salvatore Esposito?

Paola Rossi è la fidanzata dell’attore Salvatore Esposito, noto per il ruolo di Genny Savastano nella serie di successo “Gomorra”. La coppia sarà ospite del programma “Oggi è un altro giorno” per il film “La cena perfetta” all’attrice Greta Scarano. Paola Rossi è laureata in giurisprudenza e lavora come agente per l’agenzia TT. Viene descritto come una giovane donna spensierata, determinata e con molti obiettivi.

Paola è molto interessata a continuare gli studi ea approfondire il lavoro che si svolgerà in futuro. Utilizza Instagram e altre piattaforme di social media per condividere i suoi momenti speciali con follower e amici. Ha un tatuaggio dedicato a Frida Kahlo perché la considera una vera fonte di ispirazione femminile.

Paola Rossi e Salvatore Esposito sono conosciuti sui social media. La scintilla sarebbe scoccata quando i due si sono scambiati interviste su Sky. In quell’occasione, la Rossi ha mostrato interesse per Esposito; i due si sono incontrati di persona solo in seguito. Sarebbe stata una vera e propria storia d’amore che, dopo il primo incontro, si è consolidato con il progetto di mettere su famiglia. I due hanno accantonato questo progetto perché per ora vogliono concentrarsi sulla loro professione.

Salvatore Esposito e Paola Rossi, nozze in arrivo?

Salvatore Esposito ha una relazione stabile con Paola Rossi da diversi anni e in alcune interviste ha espresso il suo amore per la donna. I due si sono conosciuti mentre Paola studiava all’estero, a Salamanca, ed è subito scoccata la scintilla. Salvatore la vide sbucare da dietro una colonna agli arrivi dell’aeroporto, la prima volta. Paola gli ha gettato le braccia al collo e da allora i due non si sono più lasciati. All’inizio, però, lei pensava che lui fosse sposato perché sui suoi profili pubblicava foto insieme alla sorella e al fratellono con cui ha 24 anni di differenza.