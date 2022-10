Hai capito chi è Paola Toeschi? Malattia e morte della moglie di Dodi Battaglia

Pur avendo una lunga storia con i Pooh da ringraziare per il suo successo, la carriera di Dodi Battaglia è stata soddisfacente per un gran numero di fan. Tuttavia, nella sua vita privata, ha vissuto un dolore significativo: un anno fa, infatti, la moglie Paola Toeschi è venuta a mancare a causa di un tumore al cervello, contro cui lottava da tempo.

Paola, nata nel 1951, ha vissuto a Bologna molto tempo prima di trasferirsi a Borgomanero (Novara), ma era di lì. I due si sono sposati nel 2011, quando la figlia Sofia aveva sei anni. Paola è morta il 1° marzo 2017, dopo una lunga malattia, e a darne l’annuncio è stato lo stesso artista: “È con devastante dolore che vi comunico che questa mattina è morta mia moglie Paola”.È già abbastanza difficile crescere un figlio senza l’amore della propria vita, ma Dodi ha voluto esprimere ai suoi fan quanto sia difficile andare avanti senza Paola, che ha combattuto fino alla fine (anni fa sembrava aver sconfitto la malattia).

“E’ molto più dura di quello che potessi immaginare – ha raccontato a Silvia Toffanin, ospite di ‘Verissimo’ – E’ un dolore che non va via, anche fisicamente. Gli ultimi mesi sono stati devastanti. Ho vissuto abbracciato a lei, le parlavo tutto il giorno. L’ho conosciuta con il sorriso e se n’è andata con il sorriso. Nonostante la malattia, non ha mai cambiato il suo atteggiamento nei confronti della vita, non ha mai avuto un moto d’ira o perso la fede“.

La donna ha scritto un libro sul suo difficile percorso, intitolato “b”, in cui quanto la religione è stata importante per aiutarla a superare quei momenti difficili.