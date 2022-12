Hai capito chi è Rosanna Fratello? Età, marito e figli e vita privata

Nel 1969, Rosanna Fratello ha partecipato al Festival di Sanremo sostituendo Anna Identici nell’interpretazione del brano Il treno. Nel 1970 ha nuovamente partecipato a Sanremo con Ciao anni verdi e nel 1971 è tornata a Sanremo con Amsterdam. In quello stesso anno, è stata scelta dal regista Giuliano Montaldo per il film Sacco e Vanzetti, in cui interpreta Rosa, la moglie di Sacco. La pellicola è stata premiata a Cannes e Rosanna ha ricevuto il Nastro d’Argento come migliore attrice esordiente.

Nel 1972, Rosanna Fratello ha raggiunto la Hit Parade con il suo grande successo, la canzone Sono una donna, non sono una santa. Negli anni successivi ha esplorato diversi generi come la disco music, la folk music e l’Italo disco e ha partecipato a numerosi Festival di Sanremo, ma non è riuscita a ripetere il successo ottenuto in precedenza. Nel 1985, ha partecipato al progetto musicale Ro.Bo.T. insieme a Bobby Solo e Little Tony. Nel 1994 è tornata al Festival di Sanremo con il supergruppo Squadra Italia. Fotografata per la copertina di Playboy nel 1981, Rosanna Fratello ha rivelato in un’intervista a Chi del 2010 di aver rifiutato le proposte di registi come Francis Ford Coppola.