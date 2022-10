Hai capito chi è Roy De Vita ex marito di Nancy Brilli? Età, carriera, vita privata

Nancy Brilli è una nota attrice italiana che nel corso degli anni ha collezionato numerosi successi e riconoscimenti. Ha preso parte a diversi film che sono diventati dei grandi successi italiani, ma è anche nota per essere una donna al centro del gossip a causa della sua vita sentimentale. La Brilli ha avuto diverse relazioni con uomini nel corso degli anni, ma una di queste è stata sicuramente quella con Roy De Vita, noto chirurgo che ha amato per circa 15 anni. Purtroppo la loro relazione si è conclusa con grande dolore da parte di lei.

Nancy Brilli, la storia con Roy De Vita

Nancy Brilli, nel corso di alcune interviste, ha dato qualche delucidazione sul suo rapporto con Roy De Vita e ha ammesso di aver investito molto tempo ed energia nella relazione. “Non pensavo che con Roy De Vita sarebbe andata così male: era il mio progetto di famiglia e ci ho messo tutta me stessa”. Queste le parole di Nancy Brilli, nota attrice che sembra aver fatto di tutto per durare questa relazione. Ci ha messo tanto lavoro ed energia; affetto, amore, dedizione anche per i figli. “Ci ho messo tutto me stesso. È bello che i bambini sono molto uniti: Ci tenevo che la bellezza che abbiamo costruito insieme rimanesse”. Queste sono state ancora le parole enfatizzate di Nancy Brilli.

Chi è il suo ex

Di lui sappiamo che è specializzato in chirurgia plastica conosciuto ed apprezzato anche all’estero per le sue mani d’oro. È nato Napoli il 16 novembre 1956 e si è laureato in medicina nel 1981.