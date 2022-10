Hai capito chi è Sara Simeoni? Età, storia, biografia e curiosità

L’ex saltatrice in alto Sara Simeoni sarà ospite di Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone su Rai 1 a partire dalle 14. La medaglia d’oro alle Olimpiadi di Mosca 1980 è una delle atlete più importanti della storia dello sport italiano. Ha vinto i Campionati Europei del 1978, due medaglie d’oro alle Universiadi e ai Giochi del Mediterraneo e quattro titoli di campionessa europea indoor.

Sara Simeoni è nata in Veneto (regione dell’Italia nord-orientale) a Rivoli Veronese il 19 aprile 1953. Ha iniziato già ad allenarsi come atleta fin da piccola e all’età di 13 anni saltato 178 centimetri (5’10”) . Nel corso della sua carriera, che va dal 1970 al 1991, ha vinto 14 italiani e ha stabilito un record che è rimasto in per 20 anni. Ha anche insegnato all’Università di Scienze dell’Eserci. Vita privata, Sara Simeoni ha sposato Erminio Azzaro nel 1987; insieme hanno avuto un figlio, Roberto. Nel 2014 è stata eletta Atleta del Centenario insieme ad Alberto Tomba (in occasione dei 100 anni del Coni).

Anche la politica è stata per lei un’esperienza. In un’intervista del 2017, ha raccontato di aver sempre declinato gli inviti di Forlani e Prodi e Berlusconi, ma “mi sono iscritta alla lista civica di Alessandra Moretti per le elezioni regionali perché era una donna, anche se non credo nelle quote rosa. Perché è tornata a vivere qui. Perché sembrava più interessato ai programmi sportivi delle scuole. Totale: ero il candidato votato in tutta la regione: 2.223 voti. Ma al mio posto è entrato in Parlamento un vicentino che ha ottenuto circa 400 voti”.