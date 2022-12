Hai capito chi è Simone Folco assistente personale di Patty Pravo

Simone Folco è un stylist e designer di abbigliamento di origine romana, classe 1992. È conosciuto soprattutto per il suo ruolo di assistente personale e stylist della celebre cantante Patty Pravo, di cui è considerato “il braccio destro”. Folco è incaricato di assistere Pravo sia a livello organizzativo che estetico, curando molti dei suoi look. Pravo stessa ha descritto il loro rapporto come un’affinità “elettiva fuori dal comune”. Non si sa dove Folco abbia studiato, ma su Instagram si definisce un designer. Sui social media, Folco condivide spesso foto con Pravo, di cui segue anche la carriera. Ha anche organizzato una mostra su di lei e ha curato personalmente il materiale per il libro “Minaccia Bionda”.