Hai capito chi è Sinisa Mihajlovic? Età, causa morte, moglie Arianna Rapaccioni, figli e malattia

Il mondo del calcio è in lutto. L’ex calciatore e allenatore serbo Sinisa Mihajlovic è morto questo venerdì in un ospedale di Roma all’età di 53 anni a causa della leucemia di cui soffriva dal 2019.

“La moglie Arianna, con i figli Viktorija, Virginia, Miroslav, Dusan e Nikolas, la nipote Violante, la madre Vikyorija e il fratello Drazen, dal dolore comunicano la morte ingiusta e prematura del loro esemplare marito, padre, figlio e fratello, Sinisa Mihajlovic”, ha riferito la sua famiglia in un comunicato pubblicato dall’agenzia di stampa italiana ANSA.

“Un uomo unico, uno straordinario professionista, disponibile e buono con tutti, che ha lottato con coraggio contro una malattia orribile. Ringraziamo i medici e gli infermieri che lo hanno seguito in questi anni, con affetto e rispetto. Sinisa sarà sempre con noi. Vivo con tutto l’amore che ci ha dato”, continua il comunicato della famiglia.

Siniša Mihajlović (in serbo cirillico Синиша Михајловић , Vukovar , Croazia , SFR jugoslavo , 20 febbraio 1969 – Roma , Italia , 16 dicembre 2022) è stato un allenatore ed ex calciatore serbo che ha giocato in difesa . Dopo aver combattuto contro la leucemia , è deceduto il 16 dicembre 2022 all’età di 53 anni.

Moglie e Figli

Sinisa Mihajlovic era sposato con Arianna Rapaccioni, un’ex showgirl italiana che aveva partecipato a trasmissioni come Luna Park e Quelli che il calcio all’inizio degli anni Novanta. I due si erano conosciuti nel 1995, quando Mihajlovic giocava nella Sampdoria. Da allora, Arianna è diventata una moglie e una madre devota per la loro famiglia. Si sono sposati nel 2005 e hanno avuto tre figli, Viktorija (nata nel 1998), Miroslav (nato nel 2000), Dusan (nato nel 2002) e Nicholas (nato nel 2004). Il primo figlio della coppia, Marko, è stato avuto da una donna che Mihajlovic aveva conosciuto al suo arrivo a Roma nel 1992. I due si sono incontrati solo nel 2004 e alla fine si sono allontanati.

Biografia

Mihajlović era figlio di Bogdan, un serbo ; e Viktorija, croato . Entrambi i genitori si sono dichiarati jugoslavi . Avrebbe potuto giocare sia per la Croazia che per la Repubblica Federale di Jugoslavia (ora Serbia), ma ha preferito la Jugoslavia poiché si sentiva più serbo a causa della guerra e delle sue condizioni.

La sua grande abilità consisteva nella precisione e nell’effetto con cui eseguiva i calci di punizione, essendo considerato dagli specialisti uno dei migliori tiratori della storia, alla pari di Andrea Pirlo e superato in efficacia solo da Rogério Ceni e Juninho Pernambucano . . Tale era la sua abilità che in una partita con la Lazio contro la Sampdoria nel 1998, segnò tre gol su punizione. 2 Durante la sua permanenza in Serie A , 28 dei 38 gol che ha segnato sono stati calci di punizione. Tra i suoi gol più clamorosi c’è quello contro il Maribor , in cui la palla ha attraversato la barriera prendendo grande altezza e curva, cadendo nella casella esatta del portiere, in qualche modo simile a quello segnato contro la Roma nel 2005 nella finale di Coppa Italia e che ha regalato la vittoria all’Inter .

Carriera

Come giocatore

Ha iniziato a giocare per Borovo NK (1986-1988) e Vojvodina Novi Sad (1988-1990), ma è diventato famoso con la Stella Rossa Belgrado (1990-1992), dove si è distinto insieme ad altri giocatori jugoslavi della sua generazione. . Ha vinto la Coppa dei Campioni nella stagione 1990-91 con la Stella Rossa Belgrado. In finale, la Stella Rossa Belgrado ha sconfitto l’ Olympique de Marseille ai calci di rigore , dopo uno 0-0 a tempo pieno, con Mihajlović tra i marcatori. Mihajlović, più tardi lo stesso anno con la Stella Rossa Belgrado , vinse la Coppa Intercontinentale, battendo Colo-Colo 3-0.

Ha giocato due stagioni per l’ AS Roma , contribuendo a finire il club 10° e 7° nel campionato di Serie A. Successivamente, nel 1994, Mihajlović è passato alla Sampdoria . Lì, coincide con alcuni grandi giocatori come Clarence Seedorf , Christian Karembeu , Juan Sebastián Verón , Roberto Mancini , Attilio Lombardo , Ruud Gullit e David Platt , tra gli altri.

Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale del Mondiale di Francia 98 , Mihajlović è passato alla SS Lazio , dove ha vinto alcuni titoli sotto la guida di Sven-Göran Eriksson (che lo ha portato dalla Sampdoria) e del suo ex compagno di squadra Roberto Mancini . Alla Lazio ha riunito una grande squadra composta da alcuni ex compagni della Sampdoria, come Lombardo o Verón, insieme a giocatori come Dejan Stanković , Giuseppe Favalli , Luca Marchegiani , Alessandro Nesta , Fernando Couto , Pavel Nedvěd e Marcelo Salas , tra gli altri .

Finalmente, nell’estate del 2004, svincolato a parametro zero, e data la possibilità di firmare, raggiunge l’amico ed ex compagno di squadra Roberto Mancini all’Inter . Mihajlović ha giocato ancora con Stankovic e Favalli, e con Verón, arrivato dalla Premier League . Nonostante sia finito come sostituto in nerazzurro, ha deciso tante partite grazie allo squilibrio che genera sui calci piazzati. Ha annunciato il suo ritiro dal calcio al termine della stagione 2005/2006 .

Come allenatore

Nel 2006 è diventato assistente del suo ex compagno di squadra e amico Roberto Mancini all’Inter . Ha svolto queste funzioni per due anni, durante i quali ha vinto diversi titoli alla guida della squadra nerazzurra ; fino a quando entrambi furono licenziati il ​​29 maggio 2008 .

Bologna

Il 20 novembre 2008 è stato nominato nuovo allenatore del Bologna FC , dalla Serie A del calcio italiano, dopo l’esonero di Daniele Arrigoni. Ha preso in mano la squadra quando era 19° classificato e l’ha lasciata al 18° posto il 14 aprile 2009 , quando è stato sostituito da Giuseppe Papadopulo.

Catania

Ha vissuto una breve parentesi al Catania nella stagione 2009-10 ,​ che ha salvato dalla retrocessione (gli Elefanti erano la 19ª squadra quando è arrivato alla 15ª giornata e hanno concluso la Serie A come 13° classificato , ottenendo quello che allora era un punto record per il club siciliano nell’élite).

Fiorentina

Ha continuato a dirigere la Fiorentina nel giugno 2010 . Ha avuto un inizio difficile alla guida della squadra di Firenze nella stagione 2010-11 , visto che la squadra viola ha occupato posizioni di retrocessione in 3 delle prime 9 giornate, ma è salita in fuga nel girone di ritorno e l’ha portata al 9° posto a fine campionato il campionato Ha lasciato il club dopo 10 giornate della stagione 2011-12, lasciando la squadra toscana al 13° posto in classifica.

Nazionale serba

Nel maggio 2012 è stato nominato allenatore della nazionale serba . Ha lasciato l’incarico nel novembre 2013 , dopo aver fallito la qualificazione della squadra serba ai Mondiali in Brasile .

Samp

Lo stesso giorno in cui si è separato dalla nazionale serba , ha firmato per la Sampdoria . I genovesi erano in zona retrocessione quando è arrivato Mihajlović, ma hanno iniziato a rimontare e hanno chiuso il girone d’andata al 12° posto. Infine, ha ottenuto la permanenza matematica a 5 giorni dalla fine in Serie A ed è stato confermato per la prossima stagione.

Nella stagione 2014-15 la Sampdoria parte alla grande, piazzandosi al quinto posto, con 10 punti in più rispetto alla scorsa stagione a questo punto ​ e stabilendo un nuovo record personale di punti nel girone d’andata del campionato. Tuttavia, la formazione genovese ha perso terreno nella seconda parte di Serie A , esaurendo le possibilità di qualificarsi per una competizione europea alla penultima giornata. Il 1 giugno 2015 Mihajlović ha confermato che non avrebbe continuato sulla panchina di Luigi Ferraris dopo aver portato la squadra al 7 ° posto nel Calcio .

Milan

Il 14 giugno 2015 ha dichiarato di aver firmato un contratto biennale come nuovo allenatore del Milan , cosa che il club ha confermato ufficialmente due giorni dopo. Il rendimento della squadra rossonera in Serie A 2015-16 è stato simile a quello delle stagioni precedenti, chiudendo il primo turno di campionato come 8° classificato; ma nel girone di ritorno ha migliorato i suoi numeri e si è appassionato alla lotta per le posizioni europee, ​ oltre alla qualificazione alla finale di Coppa Italia . Tuttavia, il 12 aprile 2016, dopo aver aggiunto solo 2 punti nelle ultime 5 partite della Serie A , ​ il club lombardo ha annunciato la sua cessazione da allenatore della prima squadra del Milan.

Torino

Il 13 giugno 2016 è stato presentato come il nuovo allenatore del Torino . Ha avuto un inizio entusiasmante alla guida del Toro in Serie A , piazzandosi al 7° posto dopo 7 giornate ed essendo una delle squadre con il punteggio più alto della categoria, anche se ha concluso il primo turno all’8° posto. In Coppa Italia , la squadra piemontese è caduta agli ottavi di finale contro il Milan , vecchia squadra di Mihajlović. Infine, El Toro ha concluso la Serie A al 9° posto, a 10 punti dal Milan, la prima squadra a giocare in una competizione europea. La squadra di Torino è stata una delle squadre più marcatrici della competizione (71 reti subite), ma è stata anche una delle più segnate (66 reti subite).

Il 4 gennaio 2018 viene licenziato dal Torino , dopo essere stato eliminato nei quarti di finale di Coppa Italia contro la Juventus a Torino (2-0) e aver chiuso il primo turno di Serie A con la squadra granata al 10° posto.

Lisbona sportiva

Nel giugno 2018 ha firmato un contratto di 3 stagioni con lo Sporting de Portugal , ma è stato esonerato dal club dopo soli 9 giorni.

Rientro a Bologna

Il 28 gennaio 2019 inizia la sua seconda parentesi alla guida del Bologna FC . Riuscì a far uscire la squadra italiana dai posti retrocessione, chiudendo la Serie A in un solvibile 10° posto aggiungendo 30 punti in 17 giorni. L’8 giugno 2019, dopo aver ottenuto questa comoda permanenza nell’élite, ha rinnovato il contratto con il club per altre 3 stagioni. Un anno dopo, con la squadra al 10 ° posto in Serie A , ha prolungato il suo contratto per un altro anno, prima di mantenere nuovamente la squadra nell’élite. Infine, il 6 settembre 2022, dopo non aver vinto nessuna delle prime 5 partite in Serie A, il club ha annunciato il suo licenziamento.