Hai capito chi è Teresa Langella? Età, carriera, biografia, fidanzato, Storia e Andrea Dal Corso

Teresa Langella è un’influencer, una cantante e una showgirl che ha raggiunto la notorietà dopo essere stata tronista nella stagione 2018 2019 di Uomini e Donne. Nel programma di Maria De Filippi ha vissuto momenti speciali che hanno preparato il suo rapporto d’amore con il compagno Andrea Dal Corso.

Chi è Teresa Langella?

Nome : Teresa Langella

: Teresa Langella Età : 28 anni

: 28 anni Data di Nascita : 31 Gennaio 1992

: 31 Gennaio 1992 Segno Zodiacale : Acquario

: Acquario Professione : Cantante e Showgirl

: Cantante e Showgirl Luogo di Nascita : Napoli

: Napoli Altezza : 173 cm

: 173 cm Peso : 63 kg circa (ha un fisico atletico)

: 63 kg circa (ha un fisico atletico) Tatuaggi : Teresa è amante dei tatuaggi: spicca sull’interno del braccio la data in cui Teresa ha visto per la prima volta il suo amore Andrea Dal Corso ovvero il 14 giugno 2018 durante il programma Temptation Island dove entrambi svolgevano il ruolo di single.

: Teresa è amante dei tatuaggi: spicca sull’interno del braccio ovvero il 14 giugno 2018 durante il programma Temptation Island dove entrambi svolgevano il ruolo di single. Profilo Instagram: @teresalangella06

Teresa Langella è una nota interprete napoletana, nata a Napoli e da sempre profondamente legata alla sua città natale e alla sua cultura partenopea. La vita di Teresa è stata ricca di amore e sostegno da parte dei suoi genitori. Il suo carattere le ha permesso di avere successo nel mondo della musica già in giovane età: era in grado di cantare splendidamente, affermandosi così come cantante neo melodica particolarmente apprezzata a livello locale. Ha anche recitato in un film e in una serie televisiva, anche se era solo un personaggio secondario. Grazie a questo programma, Teresa viene scelta come tentatrice single nel programma Temptation Island di Filippo Bisciglia. Durante il programma incontra per la prima volta Matteo Alloco, il suo futuro compagno. Lui la ama, nonostante lei sia una professionista eccezionale e una compagna affettuosa.Teresa, che è stata concorrente di Uomini e Donne nel 2010 e nel 2011, è diventata tronista nel 2018 quando aveva già 28 anni. Si è seduta sul trono rosso del programma condotto da Maria De Filippi al fianco di Mara Fasone alla ricerca del vero amore. Sempre presenti in studio anche gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari.

Teresa Langella, giovane e brillante cantante con una voce forte e una grande passione per lo spettacolo, vuole farsi strada nel mondo della musica e dell’intrattenimento. Si fa notare nella sua comunità locale come energica cantante neomelodica e inizia anche a studiare recitazione.

Teresa è un’attrice italiana nota soprattutto per i suoi ruoli in Reality di Paolo Sorrentino e in televisione nella fiction Sotto Copertura – la cattura di Zagaria in onda su Rai 1. Partecipa a Uomini e Donne prima come giovanissima corteggiatrice e poi come tronista dove trova l’amore con Andrea Dal Corso. Terminata l’esperienza sulla poltrona rossa più famosa d’Italia, Teresa pubblica il suo primo singolo musicale a livello nazionale dal titolo “Controcorrente”. È marzo 2019 e solo pochi mesi dopo, a luglio, esce il suo secondo singolo dal titolo “Ibiza & Formentera” realizzato con La Nueva Escuela.

Nel 2019 Andrea e Teresa si sono conosciuti durante Temptation Island. Si sono poi ritrovati nel programma Uomini e Donne, che lo ha visto protagonista come concorrente. Al momento della scelta nella villa, Andrea ha rifiutato Mara Fasone e ignorato Teresa. Ha poi parlato con il padre di lei per giustificare la sua decisione e se n’è andato da solo nonostante i numerosi familiari che avevano assistito all’evento. In seguito, ha lavorato duramente per riconquistare Teresa. Dopo diverse settimane, alla fine l’ha convinta a dargli una possibilità. Ora sono una coppia felice che vive la propria vita quotidiana insieme a Roma, dopo essersi trasferiti nell’estate del 2021. Si tratta di un trasferimento molto diverso per Andrea, che ha vissuto per la maggior parte della sua vita nel Nord Italia!

Come concorrente di Temptation Island, Teresa si avvicina a uno dei ragazzi ma la loro conoscenza rimane superficiale. Nel frattempo, nota il collega concorrente Andrea che inizia una conoscenza che si trasformerà in una breve frequentazione fuori dal programma con Martina Sebastiani. Dopo questa esperienza, Teresa Langella riparte da Uomini e Donne dove era già stata corteggiatrice nel 2010 e nel 2011 sedendosi sul famoso trono. I suoi principali corteggiatori sono stati Antonio Moriconi, Luca Daffrè e Kevin Cristian Basili. Nella scelta finale della villa saranno Antonio (molto amato dal pubblico) e Andrea a contendersi il cuore della bella Teresa che durante tutto il suo trono ha dimostrato coerenza e un grande cuore.