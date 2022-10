Hai capito chi è Vanessa Gravina? Età, carriera, malattia, Il paradiso delle signore, marito e figli

L’attrice è nata a Milano nel 1974 e ha debuttato nel mondo dello spettacolo all’età di sei mesi. All’epoca recitava in una pubblicità per Carosello. Inizia la sua carriera posando per campagne pubblicitarie, poi a sette anni viene ascoltata dalla rete radiofonica italiana, “Torno Subito”, come ospite del programma Lo Zoo di 105.

Quattro anni dopo il suo debutto cinematografico, appare in Colpo fulmine di Marco Risi, per il quale riceve una nomination al Nastro d’argento come migliore attrice esordiente. Nel 1988 appare nella miniserie televisiva Don Tonino, facendosi conoscere dal grande pubblico.

Ma corre il rischio di diventare cieca mentre lavora. Come racconta la stessa Vanessa Gravina, infatti, sul set scopre di avere una lesione corneale: “Abbiamo scoperto che a causarla è stata una temperatura dei filtri dei riflettori”.

In passato ha dichiarato: “Quel giorno sul set ho sentito un gran caldo!”. Ha partecipato anche a La piovra 4 e La piovra 5 – Il cuore del problema. Nel 1994 recita nel film noir La ragazza di Cortina e nel film Dietro la pianura.

Alla fine degli anni Novanta si trasferisce in Francia dove continua la sua carriera di attrice, poi torna in Italia e recita nel 2001 nella quarta stagione di Incantesimo dove interpreta la dottoressa Paola Duprè, ruolo che le porta non solo un grande successo di pubblico ma anche due premi: la Grolla d’oro come migliore attrice televisiva e il premio televisivo al Festival di Salerno. Successivamente è entrata a far parte di CentoVetrine e, nel 2018, de Il Paradiso delle Signore.

Vanessa Gravina si è sposata nel 2015 Domenico Pimpinella, dirigente e vice direttore dell’Ente previdenziale Enpam. Il matrimonio si è svolto in una chiesa sconsacrata di Roma (sconsacrata significa “non più consacrata per uso”) religioso alla presenza di 50 invitati. Prima di Pimpinella, l’attrice stata al fianco del collega attore Edoardo Siravo per 10 anni. Sono rimasto in buoni rapporti. Gravina non ha figli. Nel 2019 ha spiegato di non averne perché va contro natura.