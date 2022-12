Sapete chi è Vittorio Sgarbi? Età, malattia, fidanzate, moglie, compagna e figli

Vittorio Sgarbi è un critico d’arte, storico dell’arte, politico e conduttore televisivo italiano. È noto per la sua personalità controversa e per le sue forti opinioni, spesso espresse in modo veemente.

Sgarbi è nato a Ferrazzano, in provincia di Campobasso, nel 1952. Ha studiato all’Università degli Studi di Bologna, dove ha conseguito la laurea in Lettere. Ha iniziato la sua carriera come critico d’arte, scrivendo per diversi giornali e riviste e tenendo conferenze in tutta Italia. Ha anche lavorato come curatore di mostre d’arte, organizzando esposizioni di artisti famosi come Pablo Picasso e Salvador Dalí.

Nel corso degli anni, Sgarbi si è anche impegnato in attività politiche, facendo parte di diversi partiti come il Partito Socialista Italiano e il Movimento 5 Stelle. È stato eletto al Parlamento italiano nel 2018 come deputato del centrodestra.

Sgarbi è anche noto per la sua presenza televisiva, avendo condotto diversi programmi sui temi dell’arte e della cultura. È stato anche ospite di trasmissioni televisive di attualità e dibattito, dove ha spesso espresso le sue opinioni in modo schietto e senza peli sulla lingua.

Nonostante la sua popolarità, Sgarbi è stato spesso al centro di controversie e polemiche, sia per le sue opinioni forti e spesso controverse sia per il suo stile di condotta. Tuttavia, continua ad essere una figura di rilievo nel mondo dell’arte e della cultura in Italia.