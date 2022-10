Hai capito chi Ghemon: Biografia? Età, Carriera, fidanzata e ospite di Stefano Bollani e Valentina Cenni

Ghemon, nato Giovanni Luca Picariello, è un acclamato rapper e cantante irpino. Ha superato un difficile periodo di depressione per raggiungere il successo nella scena musicale grazie al suo talento e alla sua passione per l’hip hop. È stato uno dei concorrenti della sezione BIG di Sanremo 2021, classificandosi al 21° posto con il brano Perfect Moment.

Chi è Ghemon?

Nome: Giovanni Luca Picariello

Giovanni Luca Picariello Data di nascita: 1 Aprile 1982

1 Aprile 1982 Età: 38 Anni

38 Anni Segno zodiacale: Ariete

Ariete Professione: Cantante

Cantante Luogo di nascita: Avellino

Avellino Altezza: 177 Cm

Peso: 79 Kg

79 Kg Tatuaggi: Ghemon sul suo corpo ha oltre quindici tatuaggi, il suo primo tattoo è un ideogramma cinese traducibile come Conoscere/Essere, la maggioranza dei tatuaggi inoltre ritraggono animali e alcuni personaggi di fantasia come il traghetto Grisu e Devilman.

Ghemon sul suo corpo ha oltre quindici tatuaggi, il suo primo tattoo è un ideogramma cinese traducibile come Conoscere/Essere, la maggioranza dei tatuaggi inoltre ritraggono animali e alcuni personaggi di fantasia come il traghetto Grisu e Devilman. Profilo Instagram ufficiale: @ ghemonofficial

Biografia

Giovanni Luca Picariello, in arte Ghemon, è nato ad Avellino il 1° aprile 1982 ed è un Sagittario. Fin dall’infanzia, Ghemon è stato appassionato di musica. All’età di tredici anni, Ghemon ha iniziato ad ascoltare musica hip hop. Da adolescente si dedica anche ai graffiti, una delle espressioni della cultura hip hop. In questo periodo sceglie il suo pseudonimo, prima Kal, poi Esimo. Ligabue e Litfiba, due delle più grandi star di Avellino, hanno ispirato la sua carriera musicale. Dopo aver conseguito il diploma di maturità lavorando di notte, Ghemon si iscrive alla prestigiosa Università Luiss di Roma per studiare. Dopo aver conseguito la laurea triennale, si è laureato in Economia e Commercio”.

Lavoro e Carriera

Ghemon, rapper di successo, è un artista rap del genere “old school”. Il rap diventa la sua passione nel 1993, quando ascolta per la prima volta gli Articolo 31. Negli anni successivi ha cantato nei bar della zona, incontrando Friday Stage, una delle prime radio a promuovere la cultura hip hop. È qui che stringe amicizia con altri artisti hip hop come Neffa, Esa, I Sottotono e Mobie, tra gli altri. Nel 1996 entra a far parte del collettivo 15 Barrato, fondato da Mobie.

All’inizio degli anni 2000, Ghemon decide di lasciare Avellino per trasferirsi a Roma, dove studia legge all’Università. È a Roma che nel 2005 si unisce a un nuovo progetto musicale chiamato “Soulville”, ispirato allo stile dei mostri sacri dell’hip hop 2 Pac, 50 Cent e altri. Nel corso degli anni è riuscito a distinguersi nella scena musicale grazie al suo talento e al suo stile unico. Nel corso degli anni ha pubblicato cinque album e nel 2017 ha pubblicato il suo quinto album “Midnight”, che ha come tema principale la depressione, un disturbo che lo ha attanagliato per circa due anni. Si esibisce con Maco Zitelli al tetro di Ostia antica nell’ambito dello spettacolo WrongOnYou. Due anni dopo si esibisce al Festival di Sanremo con il brano “Rose Viola” all’interno del suo album “Scritto nelle stelle”, che parla d’amore. Tony Effe, Tedua Ghali, Geolier e Tony Effe sono tra i rapper/trapper più seguiti, insieme a lui.

Vita Privata

Per quanto concerne la vita sentimentale di Ghemon, il rapper è attualmente fidanzato con l’organizzatrice di eventi Giulia Diana. Prima di Giulia invece, il rapper è stato legato alla celebre disc Jockey ligure Bianca Weiss Tabaton, ed è stato proprio lei ad aiutare Ghemon durante il periodo di forte depressione.