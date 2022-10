Oroscopo Paolo Fox domani 24 ottobre 2022: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Oroscopo di oggi: questi sono giorni contraddittori se avevi intenzione di viaggiare, poiché ci sono frustrazioni dovute a promesse non mantenute e procedure complicate. Amore: hai bisogno di molto amore e comprensione per non vederti solo. Le ore pomeridiane sono le migliori della giornata per condividerle. Ricchezza: se mantieni la coerenza, sarai in grado di saldare alcuni debiti o accettare accordi accettabili per uscire da questa situazione angosciante. Benessere: sei in armonia e stai bene con te stesso. Puoi usare quell’energia in eccesso per aiutare gli altri e fornire un po’ del tuo ottimismo.