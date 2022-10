Hai capito chi sono i 6 figlio di Enrico Montesano?

Enrico Montesano è un volto familiare per molte generazioni. Ha avuto una carriera di attore di successo, nonostante la sua vita privata sia piuttosto riservata. È padre di sei figli.

Enrico Montesano ha avuto sei figli da tre donne diverse: il primogenito Mattia con la stilista Marina Spadafora, che non ha mai sposato. In seguito è arrivata Tamara Moltrasio, che lo ha reso padre di Lavina, Tommaso e Oliver. Nel 1992 si è sposato per la seconda volta con la sua attuale compagna, da cui sono nati Michele Enrico e Marco Valerio. Nonostante le diverse relazioni, Enrico ha chiarito che tra lui e tutti e sei i figli c’è un legame speciale, testimoniato anche dalla presenza dell’attore sui social media.

Enrico Montesano (nato il 7 giugno 1945) è un attore e showman italiano.

Carriera

Montesano nasce da una famiglia impegnata nel teatro, debuttando nel 1966 in uno spettacolo intitolato Humor nero , al fianco di Vittorio Metz . Successivamente è diventato un attore molto popolare sia sul palcoscenico che in televisione, grazie al suo stile burlesco e brillante, motivo per cui negli anni settanta ha preso parte a diverse commedie italiane. Probabilmente è meglio conosciuto per il ruolo di Armando “Er Pomata” Pellicci nel film cult Febbre da cavallo (1976), diretto da Steno , ma anche per il ruolo di Caleb, il buon ladrone ne Il ladrone (1980), diretto da Campanile della Festa Pasquale . Montesano ha vinto un David di Donatellocome miglior regista esordiente per il film A me mi piace (1985), in cui è sia attore che regista. La sua carriera prosegue dal 1967 al 2010.

Vita privata

Montesano è sposato con Teresa Trisorio. È padre di sei figli: da un precedente matrimonio (con Tamara Moltrasio) ha due figli e una figlia (Tommaso, Oliver, Lavinia); un altro figlio (Mattia) gli nacque da una fidanzata di lunga data, Marina Spadaro; e altri due (Enrico Michele e Marco Valerio) che ha dall’attuale moglie. È un appassionato tifoso della SS Lazio .

