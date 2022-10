Hai capito chi sono i figli di Orietta Berti? Si chiamano Omar e Otis Paterlini

Omar è il figlio maggiore della coppia, nato nel 1975. Di lui si sa poco perché preferisce mantenere la sua vita privata. Si sa che ha ereditato la passione e il talento della madre per la musica; infatti è un ottimo chitarrista in una band. Il secondo figlio, invece, ha un rapporto stretto sia con il padre che con la madre. Infatti, insieme al padre accompagna la cantante ai concerti e la sostiene e apprezza profondamente.

Omar e Otis Paterlini: i figli di Orietta Berti e Osvaldo

Otis Paterlini è il secondo figlio di Orietta Berti e di suo marito Osvaldo. È nato il 18 febbraio 1980. Da qualche anno Otis è diventato il manager della madre: “Otis mi segue, così come mio marito Osvaldo, che fino a due o tre anni fa era la mia ombra. Ultimamente mio marito non ha più la vista di una volta, quindi oggi è il turno di Otis, che conosce perfettamente l’inglese e lo spagnolo e anche dal punto di vista tecnologico è molto preparato, quindi la sua presenza nel mio staff è molto importante”. Prima di diventare il manager della madre, ha giocato a basket da professionista. Oggi è sposato con Lia Chiari, psicologa del tribunale di Parma, con la quale ha avuto una figlia di nome Olivia. Per mantenere la tradizione di famiglia, hanno voluto dare alla bambina un nome che iniziasse per “O”.

