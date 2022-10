Hai saputo dove abitano Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart?

Nel 2011 Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada si sono incontrati per la prima volta e appena un mese dopo hanno messo al mondo il loro primo figlio, Ettore. Nello stesso anno hanno acquistato una casa a Roma dove è arrivato anche il loro secondo figlio, Ian, a coronare il loro amore. La coppia ha arredato la propria casa con estrema cura e amore per i dettagli: scopriamo di cosa si tratta in base alle foto che hanno postato loro stessi sui social media!

La casa di Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada

La cucina è una delle stanze più importanti nella casa di una coppia: qui gli innamorati possono organizzare cene romantiche per tutta la famiglia o in compagnia di amici. Ed è qui che Caterina Balivo ha conosciuto il suo fidanzato, Ilaria Spada. Secondo una recente rivelazione della rivista Vanity Fair, la Balivo ha conosciuto Spada a casa sua durante una delle sue cene, frequentate da molti amici comuni della coppia.

La luce che filtra dalle finestre conferisce all’ambiente un’aura calda e accogliente. Balivo è nata a Latina, ma ama molto vivere a Roma durante i mesi estivi perché le dà la scusa per indossare meno vestiti. La sala da pranzo si affaccia su uno dei ponti del Lungotevere (una strada che costeggia diversi fiumi minori) e presenta grandi finestre quadrate che lasciano entrare molta luce naturale. Al centro della stanza c’è un grande tavolo rosso, perfetto per quando si desidera invitare i propri cari a cena.

La camera da letto bianca della coppia, visibile in alcuni video dell’attrice, è caratterizzata da porte e pareti. Nella stanza – così come nel resto della casa – c’è un gran numero di librerie, poiché la coppia ama tenersi informata e leggere. Nella casa vivono anche i due figli della coppia, Hector e Ian. Il primogenito è nato nel 2011, mentre il più piccolo è nato nel 2019, lo stesso anno in cui hanno deciso di sposarsi.