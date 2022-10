Hai saputo quanto è dimagrito Paolo Del Debbio? News e curiosità

La biografia di Paolo Del Debbio

Paolo Del Debbio è nato a Lucca il 2 febbraio 1958, quindi è un Acquario. È uno dei conduttori più importanti del telegiornale di Rete 4, poiché suo padre era un deportato nei campi di prigionia nazisti. Le Pontificie Università della Santa Croce di Roma e Urbaniana gli hanno conferito rispettivamente il baccellierato in filosofia e la licenza in filosofia. È professore a contratto di economia ed etica presso l’Università IULM di Milano, oltre a insegnare etica ed economia. Prima di lavorare in televisione, ha lavorato in Fininvest Communications dal 1988 al 1993, prima come “coordinatore del centro studi”, poi come assistente di Fedele Confalonieri.

La vita privata di Paolo Del Debbio

Gina Nieri, nata a Lucca il 2 dicembre 1953, è stata sposata con Quinta Colonna e conduttrice di Dritto e Rovescio per molti anni. È stata membro del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di Mediaset per oltre 30 anni. Ha conseguito la laurea in scienze politiche all’Università di Pisa e la specializzazione in giornalismo alla Luiss, oltre ad essere attiva nel mondo della tv commerciale dal 1977. Con Nieri ha avuto due figlie, Maddalena e Sara. Attualmente è impegnato in una nuova relazione, anche se il giornalista è piuttosto riservato.

La carriera di Paolo Del Debbio

Il 5 aprile 2004 ha fatto il suo debutto televisivo in Secondo voi. Dal 22 febbraio 2010 al 19 aprile 2013 ha condotto tre puntate di Mattino Cinque in coppia con Federica Panicucci. Dal 27 agosto 2012, Quinta colonna è stata da lui presieduta. Il 10 novembre 2016 ha condotto Perché sì perché no su Rete 4 per quattro giovedì consecutivi in vista del referendum costituzionale. Ha inoltre moderato Dalla vostra parte e Dritto e Rovescio, due talk show di Rete 4, in onda dal 7 marzo 2019.

Del Debbio è stato professore e conduttore televisivo, nonché uno dei responsabili della creazione del partito populista Forza Italia nel 1994. È stato anche candidato alla presidenza della Toscana alle elezioni regionali del 1995 nella coalizione del Polo per le Libertà, ma è stato sconfitto. Dal 2001 è giornalista freelance e ha collaborato con diverse testate, tra cui l’Ordine dei Giornalisti della Lombardia, che iscrive i giornalisti. (Foto: Del Debbio è qui con la moglie Giuliana Bonasera, avvocato. I due si sono sposati nel 2014).

Paolo Del Debbio, curiosità: il suo dimagrimento

Del Debbio è apparso molto magro negli ultimi mesi, facendo temere ai telespettatori che non stesse bene. Secondo Tv Sorrisi e Canzoni, “volevo rimettermi in forma. Non è facile e ci si può scoraggiare, ma dopo il primo mese e mezzo va meglio. Quando l’appetito diminuisce, è più difficile perdere peso. Il conduttore ha riferito di aver perso più di ventisette chili. Sembra che l’amore lo abbia aiutato a superare questo impegnativo percorso: “Anche se fossi torturato, non direi chi è”, ha detto in un’intervista. Non fa parte della televisione, Dio ce ne scampi e liberi”.