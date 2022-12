Heather Parisi chi è stato il suo compagno?

Heather Parisi nasce a Los Angeles il 27 gennaio 1960 da Anita Parisi, di origine calabrese, e Norman Werby. Il padre lascia la madre quando Heather ha solo 1 anno e la showgirl lo rivedrà solo a 28 anni.

La giovane Heather si trasferisce prima a San Francisco e poi a New York per studiare danza, sua grande passione, ma la svolta professionale avviene nel 1978 , quando, in vacanza in Sardegna, viene notata dal coreografo Franco Miseria, che le presenta Pippo Baudo. Da quel momento iniziò la carriera di Heather Parisi in Italia, con il debutto televisivo ” Luna Park “, del 1979.

Con diverse trasmissioni televisive ospitate e la prima edizione di ” Fantastico ” nell’autunno del 1979, al fianco di Loretta Goggi e Beppe Grillo, Heather si è affermata come star televisiva . Lo spettacolo del sabato sera diventa uno dei più seguiti di tutti i tempi, anche Heather Parisi canta e balla la sigla ” Disco Bambina “, che diventa presto una hit. Anche la seconda edizione di “Fantastico” la vede protagonista, come ballerina, regista e cantante della sigla, ” Cicale “, che oggi è una canzone cult. Telefilm, sitcom, cover, gli anni Ottanta e Novanta sono anni di grande successo per la showgirl, che riesce a farsi amare da uomini, donne e bambini, grazie al suo accento americano e al suo sorriso contagioso.

Dopo un periodo in cui si è dedicata al cinema come regista e sceneggiatrice, Heather è tornata sugli schermi italiani nel 2022-2023 con ” Nemicamatissima “, spettacolo realizzato insieme a Lorella Cuccarini , un’esperienza che si è conclusa con un litigio con “la più amata dagli italiani”.

Nella vita privata, Heather Parisi è stata legata per molti anni al coreografo e al suo pigmalione Franco Miseria . Nel 1993, la ballerina e ballerina ha sposato l’imprenditore bolognese Giorgio Manenti , dal quale ha avuto la sua prima figlia, Rebecca Jewel , nata nel 1994. Dalla relazione con l’ortopedico Giovanni Di Giacomo , è nata nel 2000 la seconda figlia di Heather, Jacqueline , Luna Dal 2005 la Parisi è legata all’imprenditore Umberto Maria Anzolin , padre dei suoi gemelli Elisabetta e Dylan , nati nel 2010 con la fecondazione assistita.

Dal 2022-2023, la famiglia vive a Hong Kong e Heather ha dichiarato che i suoi figli non vanno a scuola, ma praticano l’istruzione domestica, l’istruzione insegnata dai genitori, che è molto di moda all’estero.