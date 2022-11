Hai capito chi è Paolo Calabresi, Augusto Biascica in Boris4? Età, moglie, figli, fratello, genitori e vita privata

Paolo Calabresi interpreta il ruolo di Augusto Biascica in Boris 4, la serie in arrivo in streaming su Disney+. Scopriamo tutto sulla vita privata e sulla carriera dell’attore!

Paolo Calabresi è nato il 17 giugno 1964 a Roma. L’amato attore è nato sotto il segno zodiacale dei Gemelli. Ha 57 anni ed èto dal 1994 con la sposa d’arte Fiamma Consorti. La loro unione è molto solida e l’amore sembra andare avanti da allora. I due sono molto gelosi della loro privacy e del loro riserbo: non hanno mai rilasciato dichiarazioni sull’andamento della loro unione. Paolo Calabresi e la moglie Fiamma Consorti hanno quattro figli: Arturo (calciatore professionista), Anna, Agostino e Aurora.

Il figlio maggiore di Paolo Calabresi è un calciatore professionista. Attualmente difensore del Pisa, ha contribuito alla promozione in Serie A della squadra con il Lecce nel 2021, vincendo il campionato di Serie B nello stesso anno. Qui indossa la maglia giallorossa, con il numero 33. Non c’è alcun legame tra lui e il direttore del quotidiano La Repubblica Mario Calabresi (2016-2019), che molti ipotizzano essere fratelli.

Paolo Calabresi ha perso i genitori a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro. Il padre, che aveva 68 anni, è morto per primo. Dopo la morte dell’uomo, il lutto è stato estremamente difficile da sopportare perché, appena 10 giorni dopo la scomparsa dell’uomo, è venuta a mancare anche la madre. Ecco cosa ha raccontato Calabresi del suo dolore in un’intervista a Caterina Balivo:

Mio padre si è fatto venire un infarto perché non poteva sopportare l’idea di sopravvivere senza mia madre, ho sempre pensato che avesse voluto aprirle la porta. Ho reagito apparentemente senza reazioni particolari ma è stato un grande errore perché 2 o 3 anni dopo l’ho pagata.

Film e serie tv

Paolo Calabresi ha studiato al liceo classico e successivamente ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza. Si è poi dedicato al teatro frequentando il Piccolo di Milano. Entra nel cast di Distretto di Polizia, RIS Delitti Imperfetti e La squadra, oltre a partecipare a numerosi spot pubblicitari. Nel 2007 diventa Biascica, personaggio a cui deve parte della sua fama, attraverso la serie Boris al fianco di Francesco Pannofino e Corrado Guzzanti. Augusto Biascica è un capo elettricista che si occupa delle luci durante le riprese, seguendo gli ordini di Duccio – che non ama lavorare – e soprannominando Alessandro e Lorenzo come schiavi che vengono trattati come stracci. Paolo Calabresi torna a vestire i panni di questo personaggio in Boris4 su Disney plus