I concorrenti del GF Vip: “Confermate Pamela Prati e Chadia Rodriguez, in trattativa Carolina Marconi”

Il giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia ha appena rivelato le prime informazioni sul Grande Fratello Vip.

Il Grande Fratello Vip si prepara a una nuova edizione, secondo quanto dichiarato dal giornalista e autore televisivo Gabriele Parpiglia in un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri nel programma di R101 Facciamo finta che. Ecco i concorrenti già confermati e alcuni nomi in trattativa.

Venerdì Carlotta Quadri ha rivelato a Parpiglia alcuni nomi, chiedendogli di confermare se fossero veri o meno. Secondo Parpiglia, sono confermati sia Pamela Prati, di cui ritiene di aver trovato un indizio pubblicato recentemente da Alfonso Signorini, sia Chadia Rodriguez.

“Pamela Prati la confermiamo. Il direttore Signorini ha messo un indizio su Instagram che era abbastanza leggibile. Pamela tornerà al Grande Fratello VIP, ma attenzione, tornerà a raccontare la vera verità su Mark Caltagirone? Anche Chadia Rodriguez confermata”.

Secondo il giornalista, Giovanni Ciacci e Carolina Marconi sono tra i nomi che hanno fatto parlare di sé negli ultimi tempi. Rita Dalla Chiesa, come riportato da Fanpage.it, ha dichiarato che Alfonso Signorini le ha offerto un posto al Grande Fratello Vip e che lei ci sta pensando. Parpiglia ha specificato il pensiero del conduttore.

“Basta guardare nelle mie pagine Instagram, per puro caso c’è un selfie di quattro settimane fa con Rita Dalla Chiesa. Questa può essere una risposta. Credo che Rita Dalla Chiesa abbia voglia di cimentarsi con un’esperienza del genere”.

Quanto a Charlie Gnocchi, si è limitato a dire che in effetti “sarebbe un bel colpo”. Infine, ha svelato i nomi di due vipponi con i quali la trattativa sarebbe già in corso: Giovanni Ciacci e Carolina Marconi. Parpiglia ha fatto sapere:

“Per Giovanni Ciacci credo che trattativa in corso sia la risposta più giusta. Idem per Carolina Marconi, trattativa in corso”.