I Ricchi e poveri oggi: chi sono i membri del gruppo musicale di grande successo

I Ricchi e Poveri sono sicuramente uno dei gruppi più importanti della scena musicale nazionale e internazionale. Per tanto tempo hanno rappresentato la musica italiana anche all’estero, ottenendo un successo davvero incredibile tra gli anni 70 80 e 90. Che fine hanno fatto oggi?

I Ricchi e Poveri sono un gruppo musicale italiano che ha riscosso un successo davvero straordinario tra gli anni 70 80 e 90 non soltanto a livello nazionale ma anche internazionale. I membri che hanno composto il gruppo nella formazione originaria erano Marina Occhiena, Franco Gatti, Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Ma che fine hanno fatto?

I Ricchi e Poveri, chi sono

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, originariamente e dunque nel 1967 i componenti erano Marina Occhiena, Franco Gatti, Angela Brambati e Angelo Sotgiu. Nel 1981 poi Marina Occhiena pare abbia deciso di lasciare il gruppo per via di alcuni dissapori corti con alcuni colleghi e nello specifico con l’altra donna del gruppo ovvero Angela. A distanza di tantissimi anni poi è tornata a far parte della band per una reunion avvenuta nel 2020 Dopo circa 40.

I componenti

Tra gli altri componenti c’è Franco Gatto nato il 4 ottobre 1942 , il quale ha lasciato il gruppo nel 2016 in seguito alla morte del figlio. Successivamente poi ha deciso di riprendere quello che era il suo ruolo in occasione del reunion avvenuta sempre nel 2020. Angela Brambati è l’altra donna del gruppo nata il 20 ottobre 1947 e pare che ad un certo punto abbia litigato con Marina Occhiena per un uomo. Nello specifico Angela avrebbe scoperto il tradimento del marito ovvero Marcello Brocherel che pare l’abbia tradita proprio con la sua collega Marina. Quando è venuta alla luce a questa vicenda Marina Occhiena avrebbe deciso di lasciare i colleghi e dunque il gruppo. Ed ancora abbiamo Angelo Sotgiu nato il 22 febbraio 1946, il quale ha ottenuto un grandissimo successo soprattutto tra il pubblico femminile.

Successi e curiosità

Come abbiamo già avuto modo di anticipare, sembra che il gruppo abbia ottenuto un successo davvero strepitoso negli anni 70 80 e 90. Uno dei brani che ha sicuramente fatto sì che la band raggiungesse un grande successo è stato quello intitolato Sarà perché ti amo presentato a Sanremo nel 1980. La prima cosa bella, Mamma Maria, E penso a te, Se m’innamoro, Che sarà, Come vorrei, Canzone d’amore, Chi voglio sei tu. Questi ancora gli altri successi. Come abbiamo visto poi nel 2020 c’è stata una riunione proprio sul palco dell’Ariston con la formazione originale del gruppo.