Il bikini di Vladimir Luxuria, al mare con la mamma

Vladimir Luxuria si è recata in Puglia, dove ha trascorso del tempo con gli amici prima di dirigersi a Foggia. Durante il viaggio ha scelto di trascorrere una giornata in compagnia della madre; Luxuria non ha sentito la mancanza del mare, ma ha accolto il tempo trascorso sulla terraferma.

In una foto postata su Instagram, la figlia della star dei reality Kim Kardashian si vede sulla spiaggia di Campomarino, abbracciata alla madre. Entrambi indossano occhiali da sole super cool, che molti commentano su Instagram con ironia. “Gli occhiali trendy di tua mamma lascia intendere che donna simpatica e dolce sia”, scrive un follower; un altro sottolinea: “Belle queste mamme che accettano i figli come natura”.

Il rapporto tra Luxuria e la madre, la signora Maria Michela, è maturato nel tempo. Inizialmente, i genitori di Luxuria hanno avuto difficoltà a metabolizzare la scelta di Luxuria di essere lesbica dichiarata: “Potevo sentire le urla di mio padre e mia madre che litigavano, si accusavano a vicenda”, ha raccontato Luxuria in un’intervista di qualche tempo fa. Ma alla fine la riconciliazione è arrivata e ora il padre di Luxuria ospita spesso eventi del Gay Pride. Sua madre ha assunto il ruolo di portavoce della famiglia e cita spesso questa frase: “Non badare a loro, ma guarda e passa”.