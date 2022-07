Il dramma del portiere della Juve femminile: la ex compagna trovata morta suicida in casa

Il 4 luglio, l’appartamento torinese in cui la coppia ha vissuto fino alla fine della loro relazione è stato teatro di una terribile tragedia. Pauline Peyraud-Magnin, portiere della Francia e stella della squadra femminile della Juventus, doveva partire con la sua nazionale per gli Europei in Inghilterra pochi giorni dopo.

È stata una settimana drammatica per il portiere della Juventus e della Francia Pauline Peyraud-Magnin, che ha affrontato la tragedia e il dramma del suicidio della sua ex compagna. Nell è stata trovata morta in casa il 4 luglio, sei giorni prima che Peyraud-Magnin partisse per il Campionato europeo di calcio femminile, dove gioca come portiere per Francia e Juventus.

Quando la polizia è entrata nell’appartamento nel centro di Torino, ha scoperto una scena raccapricciante: il corpo della donna era coperto di morsi dei cani che teneva. La donna aveva ingerito una dose letale di antidepressivi e si era suicidata. La coppia viveva insieme e aveva creato un mondo d’amore, fino a quando, a seguito di una rottura e di un gesto estremo, si è creata una scena terribile.

La notizia della morte di Camille Peyraud-Magnin ha colpito duramente la squadra femminile francese. Dopo la tragedia, Camille Peyraud-Magnin ha giocato le prime due partite dei Campionati Europei in Inghilterra. Lontana dai riflettori, ha ricevuto il sostegno e la solidarietà dei suoi compagni francesi, poiché era così sconvolta da quanto era accaduto. Si scoprì un terribile segreto, rivelato quotidianamente da l’Equipe. Camille seguì Peyraud-Magnin in Italia, dove la sua carriera la portò prima all’Atletico Madrid e poi con le bianconere della Juventus.

Il procuratore aggiunto di Torino, Enrico Arnaldi di Balme, ha dichiarato che si sta indagando sul caso del suicidio mantenendo uno stretto riserbo. Le richieste della famiglia sono state accolte il più possibile”, ha detto. Poiché la sua famiglia è in preda al dolore e alla tristezza, Pauline si è chiusa in un doloroso silenzio. L’unica informazione trapelata all’Afp dall’azienda che gestisce la sua immagine e la sua figura di calciatrice è che non farà commenti sulla sua vita privata. La federazione francese ha rifiutato di commentare l’incidente per rispetto delle persone coinvolte, del loro dolore e della loro angoscia.