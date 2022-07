Ilary Blasi col bikini di cristalli in Africa: al mare usa il foulard griffato come bandana

Vera e propria diva, Ilary Blasi si sta godendo le sue vacanze a Zanzibar e ha colto l’occasione per indossare un bikini. Ha scelto un modello scintillante tempestato di cristalli e lo ha completato con un foulard griffato indossato come una bandana.

Non possiamo smettere di ammirare i suoi look esotici da vacanza. Ilary Blasi, dopo il suo safari in Tanzania, è appena sbarcata sulle spiagge di sabbia bianca di Zanzibar. La giornalista e conduttrice di un famoso programma su Rai 2, che si è recata sul posto con la sorella e i tre figli, non perde occasione per farsi fotografare con costumi da bagno di altissimo livello. Tra le mete preferite dagli amanti del bikini, quest’isola è un puro paradiso per chi ama conquistare la stagione estiva con costumi da bagno glamour!

Se qualche giorno fa si era concessa un audace topless, questa volta ha sfoggiato il due pezzi completo, puntando tutto sull’effetto luccicante. Ha scelto un costume da bagno di Calzedonia, per la precisione un modello con perizoma senza gambe con lacci laterali e reggiseno a triangolo: anche se visto da dietro è total black, sul davanti è ricoperto di scintillanti cristalli d’argento.

Un marchio da sempre caratterizzato da uno stile sofisticato ed elegante, che ha ispirato negli anni il guardaroba di molte celebrità, sta ora attirando l’attenzione per essere avvistato sulle teste delle conigliette da spiaggia nella prossima stagione estiva. Stiamo parlando dei foulard Chanel: sembra che tutti vogliano usare questo accessorio come fascia per capelli in spiaggia o alle feste in piscina. Da dove nasce questa originale idea di stile? Ilary Blasi l’ha racchiusa in un’unica foto postata su Instagram, che ci ha dato l’ispirazione per questo articolo.