Ilary Blasi è tornata in Italia: le foto dalla villa di Sabaudia per la prima volta senza Totti

Dopo la separazione dal marito Francesco Totti nel 2013, Ilary Blasi è tornata in Italia. La frenesia mediatica che ha accompagnato la loro separazione ha portato la Blasi a rifugiarsi in Tanzania, postando solo poche foto del suo periodo di permanenza. Tuttavia, la conduttrice è recentemente tornata sui social media e sembra essere più attiva che mai. In una serie di post su Instagram, Twitter e Facebook (tutti accessibili attraverso il suo sito ufficiale), la Blasi ha mostrato le sue attività recenti. Ha postato diverse foto di se stessa si rilassa sulla spiaggia di Sabaudia, città in cui possiede una casa. Inoltre, ha caricato diverse immagini durante una serata con gli amici e una romantica foto al tramonto scattata dal suo balcone a Roma.

Sabaudia è uno dei luoghi della provincia di Latina che Ilary Blasi ama. La conduttrice vi trascorreva le estati durante il matrimonio con Totti. Dopo 20 anni sta vivendo per la prima volta quei luoghi da single. Ilary è la prima dei due ad aver riaperto Villa Volpi, una proprietà di famiglia che racchiude tanti ricordi della. Francesco sente la sua mancanza, ma non si sa se da solo o in compagnia di Noemi Bocchi, la donna che gli ha rubato il cuore ed è diventata la sua nuova compagna. Ma mentre Totti può essere di nuovo innamorato, la sua ex moglie, Ilary Blasi, non lo è. Diversi uomini sono stati collegati alla conduttrice televisiva, tra cui il miliardario tanzaniano Mohammed Dewji. Tuttavia, non esistono prove di queste relazioni e non ci sono notizie di una nuova storia d’amore da quando il fidanzato da Totti è stato finalizzato all’inizio dell’anno. Con la Blasi in vacanza in Tanzania c’erano la sorella Silvia ei figli Cristian e Chanel.