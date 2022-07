“Ilary Blasi furiosa per le foto di Totti e Noemi Bocchi, il patto era di tenere nascosto il flirt”

La Capitale potrebbe circondare il suo Capitano con un muro di silenzio per proteggerlo dal gossip, motivo per cui la storia tra Totti e Noemi Bocchi si è rivelata impermeabile. Tuttavia, anche la sua rete di protezione è crollata e ha scatenato una crisi con Ilary Blasi, furiosa per le foto pubblicate dalla rivista Chi. “Il era patto che nessuno si sarebbe fatto sorprendere da nuove o vecchie fiamme”.

È difficile tracciare un profilo di Noemi Bocchi che vada oltre le connotazioni che chi la sta “proteggendo” vorrebbe osare. Si dice che sia una donna privilegiata che indossa abiti costosi e frequenta i saloni di bellezza di Roma nord. Pur essendo separata dal marito Maurizio Caucci, la separazione non è ancora definitiva perché i due non hanno ancora trovato un accordo. Una certezza su tutte è che Noemi non è stata la causa della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Una separazione che la Roma non ha intenzione di tollerare.

I dettagli della separazione preferiscono in casa Totti faticano a emergere perché la società romana difendere il suo capitano piuttosto che permettere eventuali gol. Nessuno nel mondo del calcio, della TV o delle conoscenze degli amici di Totti ne parla. Un amico della moglie frequenta la stessa società sportiva Padel, ma non c’è traccia di lei nemmeno sulla pagina Instagram di quel centro. Il messaggio è chiaro: Francesco Totti non ha tradito Ilary Blasi con la sua nuova fiamma. Tanto che “ha negato fino alla noia, con la moglie e con gli amici, di aver avuto una relazione con Noemi”, spiega Chi. “Al punto che Ilary ha smentito le voci di una possibile infedeltà parlando di una brutta figura mediatica. Se lo ha fatto è perché era sicura che non sarebbe stata smentita dai fatti”.

Ma anche la rete di protezione del capitano è crollata, in volontariamente. Le foto di Totti con Noemi Chi a casa di lei hanno messo in dubbio i pettegolezzi che erano circolati in precedenza sulle difficoltà coniugali della coppia. “Ecco perché Ilary si è arrabbiata molto quando ha saputo delle foto di Chi”, riporta un settimanale. “L’accordo era che nessuno si sarebbe fatto sorprendere da nuove o vecchie fiamme. Forse Totti, senza quelle foto, avrebbe continuato a mantenere apparenze e matrimonio ea frequentare segretamente Noemi”. A conferma del fatto che fino a quel momento hanno cercato di proteggere il capitano, Chi sottolinea che dopo l’uscita delle foto molti hanno iniziato ad ammettere di averli visti insieme al ristorante, a Tirana, allo stadio.

Questo può spiegare anche perché Ilary Blasi ha rifiutato di ufficializzare la notizia della separazione con un comunicato congiunto, dissociandosi da Totti e facendone scrivere uno a parte, asciutto e meno sentito. È questo, forse, che non riesce a perdonargli: non di avere una nuova storia nella sua vita, ma di averla messa nella posizione della moglie tradita davanti a tutta Italia nel momento di massima visibilità televisiva per lei. Secondo Chi, da quando ha lasciato il calcio “è apparso nervoso, malinconico, disarmato. La scomparsa del padre, poi, lo ha reso più solo. E Ilary ciondolava in tv, Totti si è sentito per la prima volta mentre un piano diverso da lei, con meno certezze”.