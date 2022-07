“Ilary Blasi pazza di un aitante giovane. E Totti ha trovato messaggi compromettenti”

L’ex calciatore è stato fotografato con Noemi Bocchi, la conduttrice avrebbe occhi anche per un altro uomo se così fosse.

Sul numero di Chi di questa settimana si apprende che Ilary Blasi potrebbe avere un altro uomo, se Francesco Totti si sta già consolando con la nuova fiamma Noemi Bocchi. Secondo la nostra fonte attendibile, Alfonso Signorini, direttore di Chi, Ilary si sarebbe invaghita di un giovane. La separazione della coppia reale è raccontata nei dettagli dalla rivista, che ne ricostruisce le vicende. Ilary Blasi avrebbe perso la testa per un “aitante giovanotto” e avrebbe inviato “messaggi compromettenti” a Francesco Totti.

“Tutto sarebbe partito quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie – spiega a rivista – Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre l’isola dei famosi (terminata a fine giugno dopo l’edizione più lunga di sempre, ndr)”.

“Così – si legge ancora – quando Totti ha smentito la crisi, la rottura era già in atto, ma il numero uno della Roma ha cercato di fare il possibile fino all’ultimo per proteggere i figli”.

In poche parole, si tratta di capire se il legame tra le due parti sarebbe cessato e se entrambe avrebbero cercato consolazione altrove. Oppure Francesco, deluso dal comportamento di Ilary, non sarebbe riuscito a superare il suo risentimento? O, ancora, Ilary aveva già dei sospetti sul suo legame con la biondissima Noemi? Al momento non è chiaro.