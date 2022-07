Insultano Ilary Blasi, risponde la sorella Melory: “Conosco Totti da 20 anni, basta stron***”

Ilary Blasi è stata bersaglio di insulti maschilisti dopo la separazione da Francesco Totti, ma la sorella Melory è intervenuta in sua difesa. La coppia, tuttavia, ha scelto di rimanere in silenzio sulla questione.

Ilary Blasi ha ricevuto una pioggia di insulti sessisti dopo la notizia della separazione da Francesco Totti. D’altra parte, lei ha trovato sostegno e solidarietà, ma da entrambi i lati continua a essere bersagliata da critiche peggiori, le critiche misoginee che provengono da chi pretende di conoscere i dettagli della separazione più di quanto non facciano i diretti interessati. Per queste critiche, il fratello di Ilary, Melory Blasi, ha risposto. Alex Nuccetelli è stato attaccato per le sue dichiarazioni, e anche se lei ha cercato di tenersi lontana, involontariamente è finita in una storia. Non sono riusciti a stare in silenzio davanti agli insulti gratuiti ricevuti dalla sorella, quindi non sono in grado di stare in silenzio.

Melory risponde agli insulti sessisti rivolti a Ilary Blasi

“A Melory, prima di parlare degli amici di Totti pensa a tua sorella che è meglio… vergogna”, ha scritto un uomo sotto una foto postata da Melory su Instagram qualche ora fa, un uomo al quale la donna ha risposto evidenziando quanto siano differenti le loro posizioni. “Lo conosco da 20 anni”, ha sottolineato Melory riferendosi a Totti, “Vergognati tu”. Ma gli attacchi non si sono placati. Pochi istanti dopo, la sorella di Ilary è stata costretta a inveire di nuovo. “Ma statte zitta va che tua sorella è stata mantenuta per 20 e si prende una mega villa e più anche il mantenimento. Volate basso che è meglio…… famiglia Blasi!”, ha scritto l’utente in questione. Parole ingenerose e scollegate dalla realtà – Ilary lavora in tv da anni, indipendentemente dall’attività dell’ex marito, ed è diventata uno dei volti di punta tra le conduttrici Mediaset – cui Melory ha replicato così: “Ma la smetti di dire stron***? Qual è il tuo problema?”.

Sono stati i protagonisti assoluti di questa storia, e hanno scelto di rimanere in silenzio piuttosto che commentarla ulteriormente. Allo stesso modo, Totti ha lasciato perdere le sue tracce e ha scelto di non aggiungere altro dopo aver pubblicato il comunicato stampa che annunciava il suo divorzio. Ilary non ha rilasciato ulteriori commenti sul suo divorzio, pubblicando invece le foto del suo viaggio in Tanzania con i tre figli e la sorella Silvia, che l’ha accompagnata per sfuggire alle polemiche sorte dopo l’annuncio del suo divorzio.