Irene Gallina, chi era la moglie di Franco Franchi: la loro storia

Irene Gallina, moglie di Franco Franchi, comico e attore del duo comico Ciccio e Franco, ha dato alla luce due figli: Maria Letizia e Massimo.Franco e sua moglie, Irene, si sono conosciuti a Palermo, in Sicilia, dopo aver lavorato come postino nel nord Italia e come soldato a Bologna.

In seguito, però, Franco tornò a recitare e fu in quegli anni che vicina per la quale corteggiare la sua testa. La coppia si sposò e dal loro matrimonio nacquero due splendidi figli: Maria Letizia (nata il 31 luglio 1961) e Massimo (nato il 10 maggio 1965).

In un’intervista esclusiva a Cristiani Today, Massimo Benenato, figlio di Franco Franchi, racconta come si sono conosciuti i suoi genitori: “Mia madre aveva 14 anni e lui 18-19 anni. Erano vicini di casa; mio padre un giorno la vide e anche mia madre proveniva da una famiglia povera, ma mio padre l’ha sempre incoraggiata a fidarsi di lui perché era convinto che prima o poi sarebbe riuscito a realizzare il suo sogno cinematografico”.