Juventus Atletico Madrid Streaming Gratis come vedere DireTta Live Tv

Test di lusso per i bianconeri: annullata la trasferta per le violenze in Israele, in campo alla Continassa. Salta Tel Aviv ma Juve-Atletico si gioca a Torino

La tournée americana che ha visto la Juventus affrontare nell’ordine Guadalajara, Barcellona e Atletico Madrid si è conclusa con un bilancio di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. La squadra di Massimiliano Allegri sarà di scena al centro sportivo La Continassa per affrontare l’Atletico Madrid del Cholo Simeone nell’ultima amichevole pre-campionato prima dell’inizio della stagione regolare, lunedì 15 agosto, quando i bianconeri ospiteranno il Sassuolo per la prima giornata di campionato. Di seguito tutte le informazioni utili per vedere il test match in streaming online su Sky Italia, oltre al link per seguire la diretta a partire dalle ore 18.00.

Per motivi di sicurezza, l’amichevole tra Juventus e Atletico Madrid in programma questa sera è stata spostata dal “Bloomfield Stadium” di Tel Aviv all’ambiente del centro della Juventus (a porte chiuse). A partire dalle 17.55 sarà possibile seguire l’amichevole tra Juventus e Atletico Madrid in diretta esclusiva su Sky Sport. Non è prevista la trasmissione in chiaro della partita, ma solo attraverso la televisione satellitare su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio (rispettivamente canali 201 e 202 della televisione satellitare), e in streaming sull’app SkyGo accessibile su smartphone e tablet.

Una botta di nostalgia in più, per Alvaro Morata. A Tel Aviv avrebbe dovuto fare i conti con quella suscitata dal rivedere vecchi compagni e Massimiliano Allegri, che vorrebbe tornassero a essere i suoi compagni e il suo allenatore. Lo sposta- mento della partita a Torino, allo Juventus Training Center della Continassa dove si è allenato ogni giorno nella scorsa stagione e dove vorrebbe tornare ad allenarsi il prima possibile, aggiungerà all’effetto nostalgia delle persone quello dei luoghi. Nostalgia, ma anche speranza. Morata ne coltiva ancora, di tornare alla Juventus, ma non ne rimane molta.

Nostalgia, ma anche speranza. Morata ne coltiva ancora, di tornare alla Juventus, ma non ne rimane molta. Quella che resta, però, i dirigenti bianconeri proveranno a concretizzarla anche oggi, quando incontrano i loro colleghi dell’Atletico. Il club madrileno è disposto solo a cedere Morata a titolo definitivo per 35 milioni, ovvero quello che la società bianconera avrebbe dovuto pagare per riscattarne il cartellino entro il 30

giugno in base agli accordi stipulati nel 2020 all’atto del prestito biennale (10 milioni a stagione).

La Juventus invece chiede un nuovo prestito, al limite con obbligo di riscatto nella prossima stagione, ma a una cifra decisamente più bassa: contando da un lato sul fatto che Simeone non ha grande considerazione dello spagnolo, dall’altro sul fatto che, cedendolo tra un anno, l’Atletico avrebbe ulteriormente ammortizzato il costo del cartellino e potrebbe dunque concedere lo sconto. Proprio l’ammortamento però è l’ostacolo che impedisce, o almeno ha impedito finora, questa soluzione, a causa delle norme economiche sempre più stringenti introdotte negli ultimi anni dalla Liga. Ogni club deve infatti rispettare un limite di costo della rosa sportiva che comprende varie voci, compresi gli ammortamenti dei cartellini: cedendo Morata in prestito, l’Atletico avrebbe comunque l’ammortamento a carico e questo contribuirebbe fissare il suo limite

di spesa.

Complicando la ricerca di un successore o un investimento in un altro ruolo. E allora preferisce tenere Morata. All’avvicinarsi del 31 agosto forse il club spagnolo potrebbe cedere in un braccio di ferro e accontentarsi di liberarsi dell’ingaggio dell’attaccante, ma è una scommessa che la Juventus non intende fare: perché tra il 15 e il 27 giocherà tre partite di campionato in 12 giorni e Vlahovic, in ritardo a causa della pubalgia che lo aveva colpito alla fine della scorsa stagione, ha bisogno di un’alternativa e perché se l’Atletico rimanesse fermo sulla sua posizione i bianconeri resterebbero senza attaccante.

Così oggi ci sarà un nuovo confronto, ma la Juventus alza l’attenzione sulle alternative: Luis Muriel e Memphis Depay. Per il colombiano l’Atalanta chiede 15 miliioni, ma vista la scadenza del suo contratto fissata

nel 2023 la società bianconera confida di poter ottenere un prezzo più basso. Ancora più basso potrebbe essere quello di Depay: l’olandese lascerà il Barcellona (ieri nuovo indizio, nelle liste pubblicate dal sito ufficiale della Liga compare senza numero, dopo aver ceduto il 9 a Lewandowski) ed essendo arrivato da svincolato un anno fa e avendo solo un anno di contratto i blaugrana potrebbero liberarlo gratis. Il nodo sarebbe l’ingaggio da 5 milioni netti.