Juventus – PSG Streaming gratis come vedere dirette live tv

La partita di mercoledì 2 novembre della Youth Champions sarà sicuramente quella che vedrà contrapposte la Juventus e il Paris Saint-Germain. In palio c’è il primo posto nel Gruppo H. Dopo aver ceduto inizialmente in terra portoghese, la squadra di Paolo Montero si è guadagnata passo dopo la qualificazione alla fase successiva grazie a una super rimonta. Ora resta l’ostacolo più duro, il Paris Saint-Germain U19, che ha già rifilato loro cinque gol in soli 45′ nel match di andata. Ma i bianconeri sono una squadra tosta e daranno filo da torcere, perché vincere significherebbe arrivare primi e bypassare la fase dei playoff riservata alle seconde classificate.

In vista della sfida francese, il tecnico bianconero Antonio Conte cercherà di schierare la formazione migliore: non è un caso che il giocatore più rappresentativo panchina Kenan Yildiz sia partito dalla panchina nella scorsa partita di campionato e che altri big come Huijsen, Strijdonck e Nicolò Turco non abbia giocato affatto. Bisognerà prestarsi nella attenzione alle veloci ripartenze della squadra allenata da Zoumana Camara, già di andata i bianconeri hanno gareggiato molto la velocità degli avversari lasciando ampie praterie ben sfruttate da Housni e compagni.

La Juventus e il Paris Saint-Germain si affronteranno mercoledì 2 novembre alle ore 16.00 per decidere la prima classificata del Gruppo H. La Juventus U19 è imbattuta in casa nelle sei partite disputate finora: cinque vittorie e un pareggio contro il Benfica (1 -1) è il bilancio della squadra. Un trend positivo che Milan Montero, che allena la squadra da gennaio 2016, spera possa continuare contro i temibili talenti del PSG. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, canale 251, o in streaming su Sky Go tramite tv, pc, tablet o smartphone. Si sconsiglia la visione di siti illegali come Hesgoal e Rojadirecta in quanto la loro visione è punita dalla normativa vigente.