“La famiglia si allarga”. Michelle Hunziker la notizia sorprende tutti, l’annuncio sui social

La famiglia appena formata potrà condividere con i telespettatori i propri sentimenti il prossimo autunno, quando Michele Hunziker parteciperà alla versione italiana di “Ballando con le stelle”. La showgirl vuole vincere questa competizione: ha già vinto una volta, quindi non vede l’ora di farlo di nuovo con la sua dolce metà.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini sono stati avvistati per la prima volta insieme in pubblico, confermando la notizia che i due sono ormai una coppia. La modella tedesca, già protagonista della versione italiana di Ballando con le stelle, è apparsa ad Alghero, in Sardegna, mentre baciava Angiolini alle spalle delle rispettive famiglie. Antonio Banderas è intervenuto come figura paterna durante le riprese, mentre il marito di Danielle Steel ha fatto la stessa cosa domenica sera.

La coppia di celebrità Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini ha segnato il proprio amore nel mondo della moda. Sole, una delle figlie più giovani di Michelle, è stata fotografata di recente con il nuovo compagno della madre durante una cena di famiglia. La conduttrice avrebbe presentato il nuovo compagno ai suoi figli, Sole e Celeste (nata dalla relazione con l’ex marito Tomaso Trussardi). Al momento, la showgirl ha mantenuto il più assoluto riserbo sulla questione e, dopo la dolorosa fine del suo secondo matrimonio, ha preferito non uscire allo scoperto con il chirurgo delle celebrità Giovanni Angiolini.

Dopo un anno e mezzo, Michelle Hunziker ha adottato un nuovo cane. Questa volta non si tratta di un cucciolo, ma di un cane adulto. Il suo nuovo amico è già arrivato nella famiglia Hunziker. Qualche giorno fa, Michelle Hunziker ha scritto su Instagram di aver adottato un cane di nome Lilly Junior.

