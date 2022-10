La grande storia d’amore di Paul Newman e Joanne Woodward

Paul Newman (1925-2008) è considerato uno dei grandi attori di tutti i tempi e, naturalmente, uno dei più belli dell’era cinematografica classica. Ha vinto tre Oscar: il miglior attore per il suo ruolo ricordato con Tom Cruise in ‘The Color of Money’, l’onorario e uno speciale per il suo lavoro umanitario. Tra i suoi grandi film, ‘The Coup’, ‘Two Men and a Destiny’ – entrambi girati con il suo grande amico, Robert Redford, un altro grande mito del cinema – ‘The Cat on the Zinc Roof’, con Elizabeth Taylor, ‘The Hustler’, ‘Road to Perdition’…

Joanne Woodward (1930) ha anche un Oscar come migliore attrice per ‘I tre volti di Eva’. È un’attrice enorme che si distingue per la sua modestia e versatilità, in quanto è stata in grado di assumere tutti i tipi di ruoli: da quello di una donna che soffre di un disturbo di personalità multipla a una madre single o spogliarellista. Ha anche eccelso in televisione, dove ha vinto due Emmy per i suoi ruoli in “The Marathon of Mrs. Brown”. Quinn’ e ‘Ti ricordi l’amore?’, un telefilm in cui interpretava un insegnante che inizia a soffrire dei sintomi dell’Alzheimer.

Fu proprio in uno studio televisivo che Joanne Woodward conobbe Paul Newman, allora sposato con la sua prima moglie, Jacqueline, con la quale ebbe tre figli. Era il 1952, in un episodio del programma ‘Robert Montgomery Presents’ intitolato ‘Penny’. Sei anni dopo, dopo il divorzio di Newman, si sposarono a Las Vegas, dando inizio a una delle più belle storie d’amore di Hollywood.

Sono stati insieme tra il 1958 e il 2008 e insieme hanno anche fatto molti film insieme, condividendo il conto o come regista / produttore e attrice. Forse la più nota è la sua prima collaborazione, ‘The Long and Warm Summer’, diretta da Martin Ritt nel 1958, adattando il romanzo di William Faulkner ‘The Village’ e altri due racconti dell’autore. Hanno anche fatto insieme ‘Dalla terrazza’, ‘Un giorno tornerò’ o ‘Samantha’.

In questa canzone, in cui recuperiamo alcune delle migliori immagini di Paul Newman e Joanne Woodward, vogliamo ricordare questa bellissima coppia, uno di quei duo indistruttibili che Hollywood ci regala di volta in volta, ripercorrendo la loro storia d’amore di 50 anni. Spoiler: stai per scioglierti.