La migliore confettura di pere speziate, ecco come fare

Ingredienti per 800 grammi di confettura

pere William 1 kg

acqua 230 ml

zucchero semolato 300-320 g

zafferano 1 bustina

limone 1

anice stellato 1

cannella 1 stecca

pepe bianco macinato q.b.

semi di senape 1 cucchiaino

chiodi di garofano 2

zenzero grattugiato . cucchiaino

Sbucciate le pere, eliminate il picciolo e il torsolo, e riducete la polpa in pezzetti. Ponetela in una ciotola capiente con succo e la scorza di limone. Fate scaldare l’acqua in una casseruola capiente, unite lo zucchero semolato e le spezie. Lasciate sciogliere lo zucchero, poi unite le pere e mescolate con cura.

Cuocete a fuoco basso per almeno 50 minuti, eliminando di tanto in tanto la schiuma che si formerà in superficie. Effettuate la “prova del piattino” per verificare la consistenza, e una volta pronta, eliminate la stecca e l’anice stellato e trasferite la confettura nei vasetti di vetro precedentemente sterilizzati.

Chiudete ermeticamente, capovolgeteli e lasciateli raffreddare completamente. Verificate che il sottovuoto sia stato formato correttamente e riponete i vasetti in un luogo fresco e al riparo dalla luce. Una volta aperta, conservate la confettura in frigorifero e consumatela entro qualche giorno.