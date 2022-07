La ragazza morta in un incidente la notte del suo compleanno

A Piazzolla di Nola, in provincia di Napoli, è in corso una disputa per l’improvvisa scomparsa di Anna Maria Cortile. Un incidente stradale ha tolto la vita alla 31enne nella notte del suo compleanno. La giovane donna stava percorrendo via del Cimitero a Saviano quando, nella prima mattinata di ieri, per cause sconosciute, si è schiantata contro un palo.

Immediati i soccorsi dopo la morte di Anna Maria Cortile in un incidente stradale. I Carabinieri hanno inizialmente indagato sul caso e un’équipe del 118 ha trasportato la Cortile all’ospedale “Santa Maria della Pietà” di Nola. Anche se tutto è stato inutile, Anna Maria non è sopravvissuta alle ferite riportate. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sul corpo.