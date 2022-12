La vita di Enrico Montesano chi è? Età, moglie, figli, partito, Ballando con le stelle

Enrico Montesano, nato a Roma il 7 giugno 1945, è un attore, conduttore televisivo, cantante, cabarettista ed ex politico italiano. Nel 2021 ha compiuto 77 anni. Vive con la seconda moglie, Teresa Trisorio, sposata nel 1992 e madre dei suoi due figli minori, Michele Enrico e Marco Valerio, entrambi attori. I due si sono conosciuti all’inizio degli anni ’90. Il primo figlio, Mattia, è un produttore cinematografico, nato dalla relazione con la stilista Martina Spadaro, mentre gli altri tre figli, Lavinia, Tommaso e Oliver, sono nati dal primo matrimonio con Tamara Moltrasio.

Partito

L’attore è stato attivo politicamente per un periodo limitato. A metà degli anni ’70, è diventato membro del PSI e ha prodotto un disco promozionale con l’Equipe 84 prima delle elezioni regionali del 1975, incoraggiando i cittadini a sostenere i socialisti. Nei primi anni Novanta è strettamente legato al PDS di Achille Occhetto. Con la Quercia ha partecipato alle elezioni comunali del 1993 come consigliere comunale di Roma, ottenendo il massimo dei voti con circa 8.300 schede. Alle elezioni europee dell’anno successivo è stato eletto deputato al Parlamento europeo con 144.004 voti.

Tuttavia, la sua esperienza a Strasburgo non fu particolarmente piacevole. La sua voglia di novità lo ha portato a provare compassione per l’emergente Movimento 5 Stelle e a partecipare ad alcune delle loro attività politiche. A partire dal 2020, ha iniziato una lotta politica contro il 5G, partecipando alla manifestazione dell’Alleanza Italiana Stop 5G a Roma, e poi contestando il “mandato” dei vaccini e le restrizioni causate dalla normativa sulla pandemia COVID-19.

Ballando con le Stelle

Enrico Montesano partecipa a Ballando con le stelle di quest’anno. Durante le prove per la trasmissione si è verificato un evento inaspettato che ha stupito tutti. Montesano, in coppia con Alessandra Tripoli, ha eseguito con emozione il numero di Totò, ma ha avuto qualche problema in sala prove. A “Ballando Segreto”, andato in onda su Raiplay, Montesano ha confessato di essere leggermente nervoso per l’esibizione e che il tango lo spaventava. Nonostante ciò, l’attore romano ha ricevuto un’altra standing ovation dal pubblico con il suo impressionante tango, dimostrando di essere – anche a 77 anni – uno dei migliori interpreti di questa stagione.