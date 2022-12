La vita di Paolo Sopranzetti chi è il marito di Anna Foglietta

Paolo Sopranzetti è il coniuge dell’attraente star del cinema Anna Foglietta e la loro storia racchiude un’interessante vicinanza. Scopriamo tutti i dettagli su di lui.

Da diversi anni Paolo Sopranzetti e Anna Foglietta vivono una vita perfetta fin dalla prima volta che si sono legati. Ma chi è lui e come trascorre le sue giornate? A differenza della sua bellissima moglie, il suo stile di vita non è circondato dallo sfarzo e dal glamour dell’alta società.

Chi è Paolo Sopranzetti?

È difficile decifrare la biografia di Paolo Sopranzetti, poiché le informazioni su di lui sono scarse. Esaminando il suo profilo Instagram, però, si evince che è un banchiere privato e consulente finanziario. Si è sposato con la splendida star Anna Foglietta e la storia di come l’ha conquistata è stata tenuta nascosta. Si conoscono solo alcuni fatti sull’individuo che è stato l’oggetto dell’affetto dell’attrice fin dai tempi del liceo.

Paolo Sopranzetti e Anna Foglietta

Anna Foglietta e Paolo Sopranzetti si sono sposati nel 2010 e l’anno successivo è nato il primo dei tre figli, Lorenzo. Poi sono arrivati Nora e Giulio, e la famiglia era completa. I due si sono messi insieme dopo essere stati compagni di classe al liceo – ha ammesso Anna a Vieni da me: “Frequentavamo la stessa scuola, ma non avevamo mai parlato o trascorso del tempo insieme. Pensavo che fosse così attraente, ma ero troppo timida per parlargli”.

Per 16 anni non ci sono stati contatti tra loro, ma un giorno lui le ha inviato un messaggio su Facebook. La loro relazione ha assunto improvvisamente un tono molto più romantico, come se fosse uscita da una sceneggiatura cinematografica. Lei ha raccontato: “Avevo una cotta enorme per lui quando eravamo al liceo. Era sempre così gentile con me, così gli ho chiesto di uscire. Siamo usciti insieme per due mesi e nove mesi dopo mi ha chiesto di sposarlo”. Oggi Paolo Sopranzetti e la sua bella moglie vivono a Roma con i loro figli. Sembra che non ami molto essere sotto gli occhi di tutti, visto che non si sa nulla della sua attività di consulente finanziario.

Paolo Sopranzetti: 3 cose che forse non sai…

Anna Foglietta ha rivelato al talk show Vieni da me che la sua relazione con il marito è iniziata con un messaggio di lui su Facebook. Ha ringraziato i social media per averli messi in contatto, perché lui credeva che lei sarebbe stata la donna della sua vita. È stato riferito che lui si dedicava a inseguire i suoi sogni e partiva la mattina presto. Per descrivere i suoceri, Anna ha dato una descrizione molto positiva della suocera, sostenendo che l’avvenenza del marito è merito suo.